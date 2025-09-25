Телеграм-канал «Правблог» в сегодняшней публикации обращает внимание на фактический раскол священноначалия Болгарской Православной Церкви на сторонников Болгарского Патриарха Даниила и проигравшего Патриаршие выборы, но не смирившегося с этим, митрополита Пловдивского Николая, что в будущем может стать причиной многих нестроений в Болгарском Патриархате.

Авторы канала приводят в пример сообщение официального сайта Болгарского Патриархата о планируемой поездке Предстоятеля Болгарской Православной Церкви в Грецию. Данный вопрос рассматривался на Синоде Болгарского Патриархата и «голосование по этому, в сущности, рутинному вопросу превратилось в настоящую демонстрацию оппозиции».

Решение было принято положительное, но голоса разделились очень чётко, указывают авторы Телеграм-канала.

«За» поездку Первоиерарха проголосовали 8 иерархов: сам Патриарх Даниил, митрополиты: США, Канады и Австралии Иосиф, Великотырновский Григорий, Ловчанский Гавриил, Варненский и Великопреславский Иоанн, Неврокопский Серафим, Врачанский Григорий, Видинский Пахомий.

«Против» выступила группа из 5 митрополитов: Пловдивского Николая, Русенского Наума, Старозагорского Киприана, Доростольский Якова и Сливенского Арсения.

«Таким образом, это голосование наглядно продемонстрировало, что в Синоде сформировались два устойчивых блока. Первый — это группа поддержки Патриарха Даниила. Второй — это оппозиционная фракция, неформальным лидером которой является митрополит Пловдивский Николай. При этом непонятно зачем вообще т.н. оппозиционеры голосовали против поездки Предстоятеля в Грецию. Это была или демонстрация возможностей группы, или же пловдивский иерарх действовал в пылу эмоций — «если еду не я, то значит, и никто не поедет», — отмечается в сообщении «Правблога».

В любом случае, ничего хорошего в том, что митрополит Пловдивский Николай до сих пор не может смириться с результатами Патриарших выборов, нет. Гордыня и тщеславие отдельных иерархов и священников в истории Церкви очень часто приводили к самым печальным последствиям, причём, в первую очередь, для них самих.

Русская линия