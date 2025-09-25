Священник Федор Лукьянов: Помощь от государства не должна быть привязана к доходу семьи и увеличиваться с увеличением количества детей

Нельзя пытаться загнать многодетные семьи в разряд нуждающихся, что фактически постоянно делают российские власти, привязывая финансовую помощь семьям к так называемому «критерию нуждаемости». Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, комментируя новую «семейную выплату», передаёт РИА Новости.

Ранее пресс-служба Минфина РФ сообщила, что в проект бюджета России заложена новая семейная выплата, которая предоставляется с 2026 года ежегодно в виде возмещения части уплаченного НДФЛ гражданам РФ, имеющим двух и более детей — с учетом критерия нуждаемости.

«Это не кардинальная мера, так как всё равно остаются критерии нуждаемости. Семьям это мало поможет, так как для того, чтобы получить выплату, надо иметь низкий доход и, соответственно, НДФЛ, или искусственно занижать официальный доход. Такой „бег с препятствием по вертикали“ с демографическими решениями в этом случае не связан, а президентом поставлена задача: все меры проверять на демографическую целесообразность. Эффективнее распространять меры поддержки на семьи с детьми, причём увеличивать поддержку с увеличением количества детей и делать это без критериев нуждаемости»", — сказал отец Федор Лукьянов.

В конце 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, а также повышение благосостояния российских семей — это «приоритетная общенациональная цель».

Русская линия