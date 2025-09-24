21 сентября 2025 гола в Краснодаре произошло знаменательное событие — благодаря трудам движения «Наследие Империи» и Благотворительного фонда «Наследие», а также Московского музея Императора Николая II, был установлен и тожественно открыт бюст-памятник Императору Николаю Александровичу в Президентском кадетском училище столицы Кубани, сообщает официальный сайт движение «Наследие Империи».

В открытии памятника приняли участие заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, председатель движения «Наследие Империи» генерал в отставке Леонид Решетников, председательница Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, Герой России, участник СВО Евгений Мосейко.

В президентском кадетском училище высоких гостей встречал начальник учебного заведения генерал-майор Геннадий Барковский, передаёт сайт Администрации Краснодарского края.

С приветственными словами выступили генерал-лейтенант Леонид Решетников, руководитель Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова и вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

«Сегодня знаменательный день в истории Краснодарского президентского кадетского училища — установлен бюст императора Николая II. Он отличался благочестием, был поистине великим деятелем, всей душой любил русский народ и неустанно трудился для его развития и во благо государства, православной веры. Важно помнить и чтить успехи и победы, которых достигла при Николае II страна. Открытие бюста последнему императору — это наша дань уважения истории России, Царской семье», — сказал Александр Власов.

Александр Власов также напомнил, что Августейший наследник Николая II Цесаревич Алексей был атаманом всех казачьих войск с 1904 года и шефом нескольких казачьих полков и училищ.

Освятил памятник настоятель храма Рождества Христова протоиерей Александр Игнатов, который затем выступил с глубокой речью о святом Страстотерпце Николае II. Под звуки духового оркестра кадеты училища прошли бодрым, энергичным маршем перед памятником и почетными гостями. С этого дня учащиеся кадетского училища (а их около 1000 человек) и преподаватели будут видеть замечательный образ «Хозяина Земли Русской», который создан Фондом «Аллея российской славы».

В завершение церемонии состоялось возложение цветов.

Русская линия