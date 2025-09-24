Сегодня день памяти видного государственного деятеля Царской России, министра внутренних дел, члена Государственного Совета Петра Николаевича Дурново, скончавшегося в 1915 г. Он родился 24 марта 1843 г. (по др. данным 1842, 1844 или 1845) в семье Олонецкого вице-губернатора. В 1860 г. блестяще окончил Морской кадетский корпус, участвовал в морских походах по Тихому и Атлантическому океанам и Средиземному морю. В 1870 г. окончил Александровскую Военно-юридическую академию и начал служить по ведомству военной, а затем гражданской юстиции. К 1883 г. дослужился до должности вице-директора Департамента полиции, стал ближайшим сподвижником В.К.Плеве в деле борьбы с революцией. После детального изучения деятельности полиции в Париже, Берлине и Вене в 1884 г. назначен директором Департамента полиции, в 1893 г. сенатором. В Сенате боролся против попыток либеральных местных властей отменить или изменить законы о черте оседлости. В 1900−05 гг. — товарищ министра внутренних дел. 23 октября 1905 г. назначен управляющим Министерством внутренних дел в кабинете С.Ю.Витте. Витте рассчитывал, что Дурново сделает всю черную работу для подавления революции.

Дурново был одним из тех, кто в критическое время 1905−06 гг. не растерялся и сумел принять меры по борьбе с анархией и революцией. Он начал проводить энергичную внутреннюю политику, наводить порядок в министерствах, уволил губернаторов, мирволивших к революционерам. Жесткими мерами ему удалось ликвидировать почтовую забастовку, восстановить порядок на железных дорогах. Были арестованы участники советов рабочих депутатов во многих городах, запрещен выпуск большого числа революционных газет. Дурново одобрительно отнесся к созданию и активно поддерживал деятельность Союза Русского Народа. Террористы несколько раз предпринимали попытки убить ненавистного министра, но успеха не имели. В апреле 1906 г. Дурново вышел в отставку, оставшись членом Государственного Совета, где играл активную роль, став в 1908 г. лидером правой группы. Дурново полагал, что только существующий государственный аппарат сможет предохранить Империю от развала, поэтому решительно выступал против поспешного и неоправданного реформирования органов власти. На этой основе у него возник конфликт с главой правительства П.А.Столыпиным, который настаивал на введении земств в западных губерниях. Дурново вынужден был уехать заграницу, откуда вернулся только уже после гибели Столыпина.

Видя нагнетание военной истерии, понимая, что определенные силы толкают Россию на путь войны с Германией с целью уничтожения Самодержавия, Дурново в феврале 1914 г. составил записку на имя Государя, в которой предостерегал против войны с Германией и предсказывал победу революции, причем именно социалистической. Уникальность записки состоит в том, что практически все пророчества Дурново сбылись. Вместо ненадежной конструкции Антанты Дурново предлагал более устойчивую геополитическую модель мировой безопасности. Будущее, по его утверждению, принадлежит «более тесному сближению России, Германии, примиренной с последней Франции и связанной с Россией оборонительным союзом Японии». По сути, он предлагал реализовать континентальную геополитическую модель, о чем, как о великом открытии, западные политики заговорили только спустя несколько лет. В 1915 г. ряд правых деятелей Государственной Думы и Государственного Совета, а также некоторые националисты предприняли попытку создать Консервативный блок в Государственной Думе. 11 августа у Дурново состоялось совещание по этому поводу. Идея Консервативного блока была предметом обстоятельного обсуждения на Совещании монархистов в ноябре 1915 г. в Петрограде, уже после кончины Дурново. Однако осуществить замысел так и не удалось, во многом из-за того, что со смертью Дурново у правых не стало признаваемого всеми лидера.

Сегодня мы также вспоминаем зарубленного большевиками ученого-историка, профессора, видного деятеля монархического движения, лидера фракции правых в III Государственной Думе Андрея Сергеевича Вязигина.

Он родился 15 октября 1867 г. в дворянской семье в Харьковской губернии. В 1891 г. окончил историко-филологический факультет Харьковского университета и был оставлен стипендиатом для подготовки к профессорскому званию. В 1898 г. защитил магистерскую диссертацию и стал экстраординарным профессором по кафедре всеобщей истории. Научные труды Вязигина по истории папства в XI в., личности Папы Григория VII высоко оценивались специалистами и до сих пор не утратили научной ценности.

Будучи по своим убеждениям русским православным патриотом, Вязигин принял активное участие в патриотическом движении. В ноябре 1903 г. он стал организатором и первым председателем Харьковского отдела Русского Собрания — первого местного отдела старейшей монархической организации. Впоследствии он стал одним из организаторов и руководителей Харьковского отдела Союза Русского Народа, почетным членом которого, кстати, был св. прав. о. Иоанн Кронштадтский. Вязигин принимал активное участие практически во всех Всероссийских монархических съездах. После отражения первого натиска революции в 1905−06 гг. он призывал монархистов не почивать на лаврах, но произвести обстоятельный анализ причин смуты и современного состояния внутренних и внешних врагов России. Он отмечал, что с созданием Союза Русского Народа произошло сближение «образованных русских людей, сознательных националистов с низами, носителями стихийного национализма». Одним из реальных способов повлиять на ситуацию в стране было участие в политической деятельности, и Вязигин в результате грамотно организованной предвыборной кампании стал депутатом 3-й Государственной Думы от Харькова. В Думе профессор Вязигин играл заметную роль, благодаря своей активности и ораторским способностям. В октябре 1908 г. он был избран председателем фракции правых. В этом качестве он резко выступал против посягательств Думы на права Монарха, против принятия законопроекта о свободе перехода из одного вероисповедания в другое, за укрепление системы образования. В 1909−12 гг. был членом Главной Палаты Русского Народного Союза имени Михаила Архангела, в 1913 г. членом Редкомиссии «Книги русской скорби».

Покидая Харьков, Вязигин просил своих соратников быть единомышленными и единодушными. Этот его призыв к единомыслию, обращенный к харьковским соратникам, оказался пророческим. Вскоре после его отъезда в Харьковском СРН начались распри, в результате к власти пришли противники профессора Вязигина, началась кампания против него и его ближайших сподвижников. В душевном смятении он писал 19 апреля 1912 г. жене: «Остается один путь — полный уход с политической сцены». Вязигин был одним из самых трезвомыслящих политиков-монархистов. Он не только понимал, какие силы выступают против России, но и не строил иллюзий относительно состояния русского общества, особенно его высших слоев. 29 апреля 1912 г. он писал жене: «Только чудо может спасти нас от общей участи — разложения государственности. Увы, этого не видят или не хотят видеть!». По окончании работ 3-й Государственной Думы он сосредоточил силы на научно-педагогической деятельности, продолжал издание журнала «Мирный труд», в котором публиковались многие видные правые публицисты, в 1914−15 гг. издавал газету «Харьковские губернские ведомости». Хотя Вязигин не принимал формального участия в патриотической деятельности, он сохранил авторитет в монархических кругах, вел переписку со многими правыми деятелями, старался повлиять на ситуацию в патриотическом движении. После февральского переворота он полностью отошел от политической деятельности. В мае 1919 г. Вязигин был взят в заложники и затем зарублен чекистами.

Русская линия