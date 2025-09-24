Русская линия
Сводка новостей от 24 сентября 2025

В Москве прошло Собрание игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви
Работу Собрания возглавил Святейший Патриарх Кирилл, который ответил на все интересующие монашествующих вопросы…

В Москве прошло Собрание игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви23 сентября 2025 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу Собрания игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

Перед началом заседания в нижней Преображенской церкви Храма Христа Спасителя была совершена Божественная литургия, за которой молились участники собрания, проследовавшие по окончании богослужения в Зал церковных соборов.

Места в президиуме заседания заняли: Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл; митрополит Каширский Феогност; митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий; заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского ставропигиального женского монастыря г. Москвы игумения Иулиания (Каледа); заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря архимандрит Стефан (Тараканов).

В собрании, помимо игуменов и игумений монастырей, приняли участие архиереи ряда епархий Русской Православной Церкви.

Открывая заседание, митрополит Каширский Феогност приветствовал Святейшего Патриарха Кирилла от лица всех собравшихся.

Предстоятель Русской Православной Церкви выступил с основным докладом.

Затем с докладом «Монашеский подвиг как путь христианской аскезы» выступил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Епископ Сергиево-Посадский Кирилл, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, ректор Московской духовной академии, представил доклад на тему «Монастырские уставы и восхождение монаха „в меру возраста исполнения Христова“ (Еф. 4:13)».

Далее Святейший Патриарх Кирилл ответил на вопросы присутствующих.

В завершение всем участникам собрания были переданы книга «Житие и служение Патриарха Тихона», сборники материалов Международных Рождественских образовательных чтений, изданные под названием «Древние монашеские традиции в условиях современности. Православие, отечественная культура, потери и приобретения минувшего и образ будущего», журнал «Монастырский вестник» издательства Данилова монастыря г. Москвы, а также книга Святейшего Патриарха Кирилла «Слово к монашествующим».

Святейший Владыка напутствовал собравшихся: «На этом я хотел бы завершить наше очередное собрание с выражением благодарности каждому — и игуменам, и игумениям, и всем, кто сегодня здесь присутствовал, в надежде на то, что мысли, которыми мы здесь обменивались, станут и для тех, кто не участвовал в этом обсуждении, неким руководящим началом в осуществлении своей многополезной деятельности, своего служения во благо нашей всероссийской монашеской общины, во благо нашей Церкви и Отечества».

