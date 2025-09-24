23 сентября 2025 года вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала перед пленарным заседанием парламента о трех законопроектах, которые будет рассмотрены депутатами в самое ближайшее время. Все они направлены на поддержку и защиту семейных ценностей, сообщает Dumatv.Ru.

«Первое — это поддержка наших детей-сирот, выпускников сиротских учреждений. Рабочая группа, созданная по поручению председателя Государственной Думы, проделала огромную работу. И впервые за многие годы нам удалось развернуть процесс. Не просто остановить негативный процесс увеличения очереди на жилье, а развернуть его в противоположную сторону и показать позитивную динамику. Нужно идти дальше», — сказала она.

Анна Кузнецова отметила, что разработаны три законопроекта, один из которых будет рассмотрен на пленарном заседании.

«Он предполагает расширение права на получение сертификатов выпускниками сиротских учреждений. За предыдущий год всего лишь 12% выпускников сиротских учреждений получили сертификат, а могли бы больше. И одно препятствие было к этому, а это неучёт дохода супруга при расчете дохода, что снижало возможность получения сертификата для наших выпускников сиротских учреждений. Наш законопроект предполагает исключение этого бюрократического барьера. Мы, безусловно, пойдем дальше. Три законодательные инициативы должны быть приняты в совокупности. Это позволит укрепить позиции наших выпускников сиротских учреждений при получении жилья и расширить их права», — сказала А. Кузнецова.

Ещё один документ касается поддержки студенческих семей, число которых в последнее время в России выросло на 17%. «Но более 60% студентов хотели бы создать семью, но пока еще ее не создали. Есть различные препятствия и условия. Для этого мы принимаем нормы, которые позволяют обеспечить и гарантировать общежитие, семейное общежитие для тех молодых людей, которые заключают браки, находясь в студенчестве, находясь в университетах. Ну и, конечно, преимуществами имеют те семьи, у которых уже родились дети. Соответствующие прозрачные порядки, права и полномочия будут включены в задачи Министерства просвещения и Министерства науки. Прозрачный порядок будет гарантировать получение жилья для наших студентов в общежитиях», — сказала вице-спикер.

Третий законопроект касается льготной семейной ипотеки. «Безусловно, огромные средства выделяются на решение этой задачи. Однако, порядка 39% опрошенных семей говорят о том, что именно закредитованность является причиной нерождения следующего ребенка. Законодательная инициатива, которая будет рассмотрена, предоставляет ипотечные каникулы. Кредитные каникулы для тех, где родился следующий ребенок. Это внедрение того принципа, о котором мы говорили не раз: «плюс ребенок, плюс ресурс», — добавила Анна Кузнецова.

Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что эти законодательные инициативы — следующий этап в работе по защите семей, которая объединяет всех парламентариев.

Русская линия