Сводка новостей от 24 сентября 2025

Бандеровский лозунг «Слава Украине!» из уст Патриарха Варфоломея вызвал шок у многих верующих в Греции
Греческие околоцерковные СМИ вышли со статьями, в которых уделили данному вопиющему факту большое внимание…

Патриарх Варфоломей приветствует ЗеленскогоБандеровский приветственный лозунг «Слава Украине!», произнесённый Константинопольским Патриархом Варфоломеем во время встречи с главой украинского режима Владимиром Зеленским в США, вызвало широкий резонанс и шок у многих верующих в Греции, сообщают СПЖ со ссылкой на греческие СМИ.

Как сообщает Romfea, многие греки восприняли этот факт крайне негативно, поскольку данный возглас связывают с нацистским прошлым и преступлениями пособников немцев во Второй мировой войне.

Как пишет греческое издание, происшествие «шокировало греческое общество: вместо того чтобы поддержать православных христиан, которых преследуют и убивают на Ближнем Востоке, или осудить гонения на каноническую Украинскую Православную Церковь и её духовенство, Патриарх предпочёл выделить крымских татар-мусульман — исторических врагов эллинизма и союзников режима Зеленского».

Кто именно имелся ввиду под «крымскими татарами-мусульманами», в публикации не уточняется. Сообщается только, что эта сцена вызвала волну возмущения.

«Греческие комментаторы подчеркнули, что роль Патриарха заключается не в том, чтобы выступать в роли „пропагандиста“ или воспроизводить раскалывающие общество лозунги, а в духовном руководстве православным миром», — сказано в тексте.

«Склонение Фанара на сторону режима Зеленского, молчание перед лицом преследований канонических православных на Украине и сближение с группами, враждебными эллинизму, создают все большую пропасть между Патриархатом и его собственной паствой», — пишет Romfea.

В Москве прошло Собрание игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви
Работу Собрания возглавил Святейший Патриарх Кирилл, который ответил на все интересующие монашествующих вопросы...

Архиепископ Бельцкий Маркелл призвал международное сообщество обратить внимание на нарушение прав верующих Православной Церкви Молдовы
Владыка выступил на 60-й регулярной сессии Совета по правам человека ООН...

Анна Кузнецова представила новые инициативы, направленные на защиту семейных ценностей
Вице-спикер Госдумы сообщила, что в ближайшее время депутаты рассмотрят вопрос поддержки детей-сирот, студенческих семей и улучшения условий семейной ипотеки...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем лидеров русских монархистов П.Н.Дурново и А.С.Вязигина...

