Греческие околоцерковные СМИ вышли со статьями, в которых уделили данному вопиющему факту большое внимание…

Бандеровский лозунг «Слава Украине!» из уст Патриарха Варфоломея вызвал шок у многих верующих в Греции

Бандеровский приветственный лозунг «Слава Украине!», произнесённый Константинопольским Патриархом Варфоломеем во время встречи с главой украинского режима Владимиром Зеленским в США, вызвало широкий резонанс и шок у многих верующих в Греции, сообщают СПЖ со ссылкой на греческие СМИ.

Как сообщает Romfea, многие греки восприняли этот факт крайне негативно, поскольку данный возглас связывают с нацистским прошлым и преступлениями пособников немцев во Второй мировой войне.

Как пишет греческое издание, происшествие «шокировало греческое общество: вместо того чтобы поддержать православных христиан, которых преследуют и убивают на Ближнем Востоке, или осудить гонения на каноническую Украинскую Православную Церковь и её духовенство, Патриарх предпочёл выделить крымских татар-мусульман — исторических врагов эллинизма и союзников режима Зеленского».

Кто именно имелся ввиду под «крымскими татарами-мусульманами», в публикации не уточняется. Сообщается только, что эта сцена вызвала волну возмущения.

«Греческие комментаторы подчеркнули, что роль Патриарха заключается не в том, чтобы выступать в роли „пропагандиста“ или воспроизводить раскалывающие общество лозунги, а в духовном руководстве православным миром», — сказано в тексте.

«Склонение Фанара на сторону режима Зеленского, молчание перед лицом преследований канонических православных на Украине и сближение с группами, враждебными эллинизму, создают все большую пропасть между Патриархатом и его собственной паствой», — пишет Romfea.

Русская линия