23 сентября 2025 года в Женеве в ходе 60-й регулярной сессии Совета по правам человека ООН состоялось выступление архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла, который затронул проблему взаимоотношений Православной Церкви Молдовы с властями страны, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

«Мы крайне обеспокоены позицией властей Молдовы по отношению к нашей конфессии. Так, совсем недавно Президент Молдовы Майя Санду безосновательно назвала нашу Церковь „инструментом влияния Российской Федерации“», — заявил архиепископ Маркелл.

Кроме того, верующих крайне длительно досматривают при пересечении границы, а некоторым фактически блокируют выезд из страны, нарушая право на свободу передвижения, подчеркнул архиерей. «Меня трижды не выпускали за пределы Молдовы без каких-либо оснований», — добавил владыка.

По свидетельству архиепископа Маркелла, в Молдове уже есть случаи насильственных попыток перевода приходов Православной Церкви Молдовы в другую религиозную юрисдикцию. Идёт судебный процесс об отобрании у Церкви более 800 зданий монастырей и храмов.

«Хочу напомнить властям Молдовы, что религиозные организации Русской Православной Церкви открыто действуют во всех странах Евросоюза, куда стремится Молдова, и никто не ограничивает права верующих за организационную и каноническую связь с Русской Православной Церковью. Я прошу мандатариев ООН рассмотреть положение верующих Православной Церкви Молдовы в рамках поданных нами жалоб в специальные процедуры ООН, а также обеспечить международное дипломатическое внимание к изложенным мной проблемам, чтобы изменить политику Молдовы по отношению к нашей Церкви в соответствии с международными стандартами защиты прав человека», — резюмировал представитель Православной Церкви Молдовы.

Выступление архиепископа Маркелла состоялось в присутствии членов Совета по правам человека ООН, а также делегаций государств-участников ООН и представителей международных организаций.

Архиепископ Бельцкий Маркелл призвал международное сообщество обратить внимание на нарушение прав верующих Православной Церкви Молдовы

Владыка выступил на 60-й регулярной сессии Совета по правам человека ООН

