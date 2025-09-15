Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников в своём Телеграм-канале прокомментировал факт установки памятника Дзержинского в Омске, выразив своё возмущение по данному поводу. Ниже мы приводим текст руководителя православного телеканала целиком:

«В день, когда вся Церковь и Вселенная вспоминают то, как был казнен святой Иоанн Предтеча, в Омске поставлен памятник человеку, бессудно казнившему миллионы людей.

В день воспоминания о главном палаче в истории — Ироде — поставили памятник палачу Дзержинскому. Все логично. Бог шельму метит.

Памятник уродлив, как почти все изваяния революционной камарилье, а тем более террористам и русофобам — видимо, сам сатана правит руками скульпторов, когда они лепят очередного головореза русской истории — что прежние идолы, что нынешние попытки их снова поставить. Тут еще и какая-то жеманная поза — кривые пальцы на выпяченном словно женском бедре.

Речи с открытия — заповедник мертвых штампов: и «величайший государственный деятель», и «победитель беспризорности», и кто-то чего-то сейчас заграницей испугается. бред, конечно: уж где-где, а на Западе, возвращению палачей России только аплодируют.

Кто-то заговорился в стиле «дело его продолжает жить» и хорошо бы к юбилейной дате вернуть Дзержинского и на Лубянскую площадь в Москве.

И ведь не могут же уважаемые люди, тянувшие простыню с идола, не знать, что Дзержинский — это «красный палач», ненавидевший Россию и «москалей», что он уголовник, посидевший в дореволюционных тюрьмах и ссылках, а когда бандиты и хамьё пришли к власти, то Дзержинский стал наводить «порядок» в аду, устраивая еще больший ад: например, завидев бардак на станции (поезд опоздал или вокзал грязный), приказывал расстрелять начальника станции, а если его нет, то его зама или иное должностное лицо.

Мы готовы и сегодня к таким методам «наведения порядка»?

Тогда зачем ставим памятник снова тому, кто ещё в детстве застрелив свою 14-летнюю сестру, добился для ЧК права расстреливать без суда, погрузив страну в кровавый ад бессудных расправ; начал жесточайшие гонения против Церкви, открыл жуткий синодик новомучеников, исполнял чудовищный приказ Ленина о разграблении Церкви, о её разрушении изнутри расколом; расстрелял поэта Гумилева, уничтожал целые сословия русских людей и сотни тысяч мучеников красного террора; создал первые советские концлагеря и выслал из страны тех, кого большевики струхнули убить — «философский пароход».

Я не знаю, что из перечисленного может стать примером для нас нынешних?

Но я знаю огромное число чекистов сегодняшних — многих из них искренне уважаю, со многими мы дружим — это люди, которые, безусловно, спасают и саму нашу государственность, и миллионы жизни прямо сегодня.

Многие из них научены советской еще традицией почитать Дзержинского, как основателя ВЧК.

Конечно, такое почитание несправедливо перед Россией, потому что история русских спецслужб началась намного раньше — зачаточно еще при Александре I — его работа против тайных обществ и подготовка разгрома декабристов — это блестящие операции.

При Николае I в том числе царская охранка обеспечила 30-летие «тихого безмолвного жития» стране и, конечно, пика своей мощи наши спецслужбы достигли при Александре III и Николае II (https://t.me/boriskorchevnikov/5914)боевые крылья всех тайных организаций и партий были уничтожены (https://t.me/boriskorchevnikov/5914), террористы и агенты мотали свои сроки, все будущие большевики походили в царских кандалах, а в террористические и радикальные клоаки и кружки были глубоко интегрированы агенты царской охранки — т.н. «филеры» — многие их них просто красавцы, их истории известны и круто было бы сегодняшним чекистам знать о своих великих предшественниках и вдохновляться их опытом и патриотизмом.

Но нет, мы настойчиво лелеем миф о создателе спецслужб русофобе и головорезе Дзержинском.

Да, эта ложь не отменяет героев наших спецслужб — всегдашних и нынешних: Судоплатова, Зорге, Безрукова и Вавилову, Тамару Нетыксу и других, кто прямо сейчас продолжают нести свою потрясающую секретную службу стране.

Но несправедливая тень палача Дзержинского над ними нас просто очень обедняет и продолжает рвать нашу историю.

И раз уж ставить памятники палачу, то на постаменте стоит написать то, что сказал о Дзержинском изгнанный им из страны философ Бердяев: «Это был фанатик. Производил впечатление человека одержимого. В нем было что-то жуткое».

Что-то жуткое есть и в памятниках ему".

Русская линия