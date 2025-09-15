Иерусалимский Патриарх Феофил встретился с главой Турции Реджепом Эрдоганом
Глава Иерусалимского Патриархата и турецкий лидер выступили за сохранение статус-кво на Святой Земле…
13 сентября 2025 года Иерусалимский Патриарх Феофил III посетил Стамбул, где был принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Данная встреча проходила на фоне постоянного нарушения властями Израиля статус-кво на Святой Земле, а потому стала встречей союзников, поскольку Турция, как и Иерусалимский Патриархат, выступают за неприкосновенность религиозных святынь в Иерусалиме.
«В ходе встречи Его Блаженство напомнил о непреходящем наследии договора Омара, заключённого в VII веке между Патриархом Иерусалимским Святым Софронием и Халифом Омаром ибн аль-Хаттабом, который заложил основу для защиты христианских святых мест и институтов в регионе. Этот договор, обогащенный османскими законами, позднее превратился в действующий статус-кво, который продолжает сохранять многорелигиозный характер Иерусалима и сосуществование его различных общин», — говорится в сообщении на официальном сайте Иерусалимского Патриархата.
Патриарх Феофил подчеркнул, что «церковное и культурное наследие должно сохраняться как живое свидетельство истории и веры, и выразил глубокую признательность президенту Эрдогану за признание важности этого наследия в Турции». Он подчеркнул, что «мусульманские лидеры, как наследники договора Омара, участвуют в защите христианских общин и святых Мест, и это служение исполняют безупречно хашимиты, как хранители святых мест на Святой Земле».
Цитируя слова Апостола Павла «аще возможно, еже от вас, со всеми человеки мир имейте» (Рим. 12:18), Его Блаженство подчеркнул, что «дух мира должен направлять защиту исторического статуса-кво, который защищает священное наследие Иерусалима и уникальную мозаику вероисповеданий». Он подтвердил, что «возобновление сотрудничества необходимо для того, чтобы святые места оставались источником единства и надежды для всех народов региона».