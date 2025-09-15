13 сентября 2025 года Иерусалимский Патриарх Феофил III посетил Стамбул, где был принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Данная встреча проходила на фоне постоянного нарушения властями Израиля статус-кво на Святой Земле, а потому стала встречей союзников, поскольку Турция, как и Иерусалимский Патриархат, выступают за неприкосновенность религиозных святынь в Иерусалиме.

«В ходе встречи Его Блаженство напомнил о непреходящем наследии договора Омара, заключённого в VII веке между Патриархом Иерусалимским Святым Софронием и Халифом Омаром ибн аль-Хаттабом, который заложил основу для защиты христианских святых мест и институтов в регионе. Этот договор, обогащенный османскими законами, позднее превратился в действующий статус-кво, который продолжает сохранять многорелигиозный характер Иерусалима и сосуществование его различных общин», — говорится в сообщении на официальном сайте Иерусалимского Патриархата.

Патриарх Феофил подчеркнул, что «церковное и культурное наследие должно сохраняться как живое свидетельство истории и веры, и выразил глубокую признательность президенту Эрдогану за признание важности этого наследия в Турции». Он подчеркнул, что «мусульманские лидеры, как наследники договора Омара, участвуют в защите христианских общин и святых Мест, и это служение исполняют безупречно хашимиты, как хранители святых мест на Святой Земле».

Цитируя слова Апостола Павла «аще возможно, еже от вас, со всеми человеки мир имейте» (Рим. 12:18), Его Блаженство подчеркнул, что «дух мира должен направлять защиту исторического статуса-кво, который защищает священное наследие Иерусалима и уникальную мозаику вероисповеданий». Он подтвердил, что «возобновление сотрудничества необходимо для того, чтобы святые места оставались источником единства и надежды для всех народов региона».

Русская линия