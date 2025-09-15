В Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ заявили, что православное шествие в честь Собора Московских святых в столице России может стать ежегодным…

Традиция проводить в Москве Крестный ход может быть продолжена, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщает сетевое издание «Смотрим».

Он напомнил, что Крестные ходы в Москве устраивали на протяжении столетий, но в результате революционных событий традиция была прервана. Сейчас же к ней вернулись, отметил Кипшидзе, напомнив о прошедшем 7 сентября Общемосковском Крестном ходе.

«Я думаю, что с Божьей помощью действительно эта традиция будет продолжена. Мы видим воодушевление людей, которые пришли на этот Крестный ход по своей воле, пришли с детьми, пришли множество молодых семей, молодых людей. То есть Церковь показала себя выше всех этих мифов о престарелых бабушках, дедушках, которым нечего делать, поэтому они ходят в храм помолиться. Церковь молодая, активная, Церковь способная визуально ощутимо присутствовать в публичном пространстве», — сказал Кипшидзе.

Общемосковский Крестный ход, состоявшийся 7 сентября, стал крупнейшим с 1918 года. По заявлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в шествии приняли участие около 400 тысяч человек. Нет никаких сомнений, что в следующем году в православном шествии в честь Собора Московских святых соберётся ещё больше верующих.

Русская линия