Дмитрий Федорович Трепов родился 2 декабря 1855 г. и был вторым сыном Петербургского градоначальника генерала от кавалерии Федора Федоровича Трепова (1812−1889), получившего особую известность тем, что в него стреляла террористка В. Засулич, оправданная затем судом. Все сыновья Ф.Ф.Трепова стали крупными государственными деятелями. Старший Федор (1854−1938) был членом Государственного Совета, генералом от кавалерии и генерал-адъютантом; Владимир (1860−1918) тоже был членом Государственного Совета и сенатором (убит во время «красного террора»; младший Александр (1862−1928) был самым известным — министром путей сообщения и председателем правительства, одним из лидеров русской правой эмиграции.

Д.Ф.Трепов окончил Пажеский корпус, служил в гвардии. В 1877 году он принимал деятельное участие в боях с турками, находясь в отряде генерала И.В.Гурко, и в сражении под Телишем был ранен в ногу. С 1896 г. занимал пост московского обер-полицмейстера, был близок к Московскому генерал-губернатору Великому князю Сергею Александровичу. Он был одним из самых авторитетных и активных борцов с революционным движением и социализмом. В январе 1905 г. Д.Ф.Трепов был назначен Петербургским генерал-губернатором (вскоре после его отъезда из Москвы в Петербург был убит Великий князь Сергей Александрович). В апреле 1905 г. он стал товарищем министра внутренних дел, заведующим полицией и командующим Отдельным корпусом жандармов. В самое напряженное время, в октябре 1905 г., Трепов был назначен Дворцовым комендантом Петергофа и руководителем охраны Государя.

Революционеры готовили на него покушение, и 1 июля 1906 года в Петергофском саду вместо Трепова по ошибке был убит внешне похожий на него генерал-майор Козлов. А 2 сентября того же года Д.Ф.Трепов скоропостижно скончался от перерождения сердца.

Русская линия