За последние два года семей с тремя и более детьми в нашей стране стало на 17,4% больше…

Число многодетных семей в России за последние 2 года выросло на 17,4%. Об этом на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур со ссылкой на данные исследований сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передаёт портал «Объясняем.рф».

Заместительница председателя правительства добавила, что в этих семьях воспитываются 8,9 млн детей. При этом исследования показывают, что большинство россиян привержены традиционным ценностям.

«80% убеждены, что дети придают жизни особый смысл; 78% согласны с утверждением, что дети — это способ оставить наследие и передать семейные черты; 75% отмечают важную роль детей в появлении и сохранении семейных традиций» — следует из презентационных материалов к выступлению Татьяны Голиковой на панельной дискуссии «В центре внимания — семья. Как культура и медиа могут помочь решить демографический вопрос».

Вице-премьер добавила, что 40% опрошенных хотят быть родителями двоих детей, 26% — троих, а 6% желают дать жизнь пятерым и более детям. Искать компромиссы, а не доводить дело до развода, готовы 73% респондентов.

«Наблюдая такую тенденцию, мы ставим перед собой амбициозную цель: 80% граждан к 2030 году признают семью главной жизненной ценностью. Это не просто цифра — это стратегическое направление развития нашего общества. Мы понимаем, что достижение этой цели требует комплексного подхода и объединения усилий всех институтов общества. Медиа также формирует общественное мнение, на уровне эмоциональных настроек формирует ценности, и от того, что будет транслироваться, зависит наш совместный успех в долгосрочной перспективе», — заявила Татьяна Голикова.

Русская линия