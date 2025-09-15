14 сентября 2025 года братия монастыря Святой Екатерины на Синае единогласно избрала своим новым игуменом и архиепископом Синая, Фарана и Раифу главу Синайского подворья в Алепохори в Греции архимандрита Симеона (Пападопулоса), сообщает СПЖ.

В официальном сообщении Синайского монастыря по этому поводу говорится:

«Сегодня, 14 сентября 2025 года, Святая Синайская братия избрала своим отцом и игуменом Царственного и Автономного монастыря Богоявленной горы Синай архимандрита Симеона (Пападопулоса)».

Архимандрит Симеон получил 19 голосов из 20, воздержавшись от участия в голосовании согласно древнему обычаю. Кандидатуру поддержали как сторонники бывшего игумена Синая, епископа Дамиана, так и его противники, что рассматривается как важный шаг к примирению и установлению мира внутри монастыря.

Новый игумен сменил архиепископа Дамиана, который возглавлял монастырь на протяжении 52 лет и 12 сентября официально подал прошение об отставке. Последний раз выборы игумена и архиепископа Синая проходили в 1973 году.

Согласно уставу, решение братии должно быть направлено в Иерусалимский Патриархат, после чего предстоит процедура хиротонии нового архиепископа.

Кроме того, важной задачей станет признание нового игумена египетскими властями и предоставление ему гражданства, что необходимо для официального представительства монастыря в отношениях с государством.

