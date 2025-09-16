В ходе посещения Стамбула глава Иерусалимского Патриархата демонстративно не стал посещать Константинопольский Патриархат, который ранее грубо вмешался в дела Синайского монастыря…

В греческих СМИ активно обсуждают неожиданный визит в Турцию Иерусалимского Патриарха Феофила, которого любезно принял у себя турецкий лидер Реджеп Эрдоган. При этом, по данным журналистов, в ходе встречи Иерусалимский Патриарх ни словом не обмолвился о Фанаре, что сильно возмутило фанариотов.

«Глава Иерусалимского Патриархата, сам грек, посетил Константинополь, но не резиденцию Первопрестольной Церкви», — возмущается профанарский портал «OrthodoxTimes».

По данным издания, Патриарх Феофил «лишь формально и поверхностно уведомил Константинопольский Патриархат о своём визите в город». Греческие журналисты тут же признают, что все канонические формальности Иерусалим соблюл, но «впечатление, произведённое его поступком, как минимум, глубоко негативное».

«Сам факт посещения Предстоятелем Православной Церкви города, где находится Вселенский Патриархат, но не самого Патриархата, беспрецедентен. Ни один другой глава Православной Церкви, посетивший Стамбул, не избегал посещения Фанара. Патриарх Феофил это сделал. Неуважение, проявленное Патриархом Феофилом по отношению к Вселенскому Патриархату, примечательно, и он, безусловно, сам это понимает. Это не первый случай, но, безусловно, уникальный с точки зрения символики», — говорится в сообщении.

Далее фанариоты перечисляют «грехи» Патриарха Феофила, начиная от созыва собрания Предстоятелей в Аммане и заканчивая «многочисленными заявлениями и действиями, посредством которых он не упускал возможности выступить против Вселенского Патриархата».

При этом греческие журналисты предпочитают никак не замечать постоянного вмешательства Фанар в дела Иерусалимского Патриархата. Последний вопиющий факт такого вмешательства — это заявление Синода Константинопольского Патриархата в поддержку постыдных действий архиепископа Синайского Дамиана, который выгнал монашествующих из Синайского монастыря.

Слава Богу, Иерусалиму удалось решить «синайскую проблему» мирным путём, но надо признать, Фанар приложил немало усилий, чтобы раздуть скандал вокруг этого монастыря и попытаться опровергнуть его каноническую принадлежность Иерусалимскому Патриархату. В этих условиях было бы странно, если бы Патриарх Феофил никак не отреагировал на враждебные действия Константинопольского Патриархата и, как ни в чём не бывало, приехал лобызаться с фанариотами.

Пока глава Фанара ведёт себя по отношению к другим Предстоятелям Поместных Православных Церквей, как «первый без равных», он будет получать в ответ «только формальное соблюдение канонов», но никак не прежние братские и дружеские отношения. Это вполне резонно и продемонстрировал Патриарх Феофил.

Русская линия