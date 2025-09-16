Президент США Дональд Трамп принял Константинопольского Патриарха Варфоломея
Встреча продолжалась чуть более получаса. На ней глава Фанара попытался объяснить американскому лидеру, зачем и почему он признал украинских раскольников…
15 сентября 2025 года президент США Дональд Трамп принял у себя в Овальном кабинете главу Константинопольского Патриархата Патриарха Варфоломея, который находится в эти дни с визитом в США, сообщает Телеграм-канал «Религия сегодня».
На встрече Патриарха Варфоломея сопровождали архиепископ Американский Елпидифор, митрополит Лаодикийский Феодорит, митрополит Силиврийский Максим и прототоиерей Александр Карлуцос.
Со стороны администрации президента США в разговоре принимал участие вице-президент Джей Ди Венс, который является католиком и активно интересуется религиозной проблематикой.
Встреча продлилась чуть более получаса.
Отдельное внимание на встрече было уделено предстоящему визиту папы Римского Льва XIV в Турцию для совместного с Константинопольским Патриархатом празднования 1700-летие Первого Вселенского Собора в Никее в этом году, а также положению христиан на Ближнем Востоке.
Сообщается, что глава Фанара информировал Дональда Трампа о причинах вмешательства Константинопольского Патриархата в украинский церковный вопрос. Об этом Патриарх сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США, передаёт СПЖ.
«Я поблагодарил президента за интерес к войне на Украине и объяснил, что наш Патриархат имеет особый интерес к ситуации на Украине — как политической, так и церковной», — обратился Патриарх к журналистам.
По его словам, он упомянул, что «мы предоставили автокефалию около шести лет назад Церкви Украины». «Они неоднократно просили об этом, мы согласились, и было справедливо, чтобы они имели эту церковную независимость от Москвы, которая, как мы все знаем, является врагом украинского народа», — передал Патриарх Варфоломей свои слова по отношению к Трампу.
«Мы дали возможность жить независимо от московского центра, который десятилетиями угнетал их. Напомню о голодоморе, геноциде, который устроил Сталин и который привёл к смерти миллионов — трех-четырех миллионов украинцев. Москва является врагом Украины, и эта вражда проявилась в войне, которая началась в феврале 2022 года и, к сожалению, продолжается по сей день с тысячами жертв с обеих сторон — и России, и Украины. Я недавно читал, что жертвы оцениваются в миллион человек», — заключил Патриарх Варфоломей.
Таким образом, на Фанаре фактически признали, что действовали в вопросе признания украинских раскольников из сугубо политических, а не религиозных, мотивов. Причём ранее их активно поддерживала в этом Администрация Байдена, чего не стало при Трампе. Вот Патриарх Варфоломей и вертится, как уж на сковородке, чтобы попытаться заинтересовать нового главу Белого дома продолжить поддерживать фанарскую политику на Украине.
