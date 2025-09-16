Планируется, что Предстоятель Русской Православной Церкви VIII примет участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий…

16 сентября 2025 года начался визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Республику Казахстан, сообщает Патриархия.Ru.

В международном аэропорту Астаны Святейшего Патриарха Кирилла встречали председатель Сената Казахстана М. Ашимбаев и глава Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Также в числе встречавших были: министр культуры и информации Республики Казахстан А. Балаева, посол Казахстана в России Д. Абаев, посол России в Казахстане А. Бородавкин, аким Астаны Ж. Касымбек, заместитель председателя Сената Казахстана Ж. Асанов, председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената А. Лукин, руководитель Аппарата Сената М. Споткай; со стороны Митрополичьего округа — благочинный приходов Астаны архимандрит Сергий (Карамышев), руководитель информационного отдела Митрополичьего округа, ректор Алма-Атинской духовной семинарии протоиерей Евгений Иванов, ключарь Константино-Еленинского собора Астаны протоиерей Сергий Калиев и др.

В здании аэропорта состоялось общение Его Святейшества с председателем Сената Республики Казахстан М. Ашимбаевым.

17 сентября в столице Казахстана Предстоятель Русской Церкви выступит на церемонии открытия VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Русская линия