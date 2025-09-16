Глава Молдовы вновь обрушилась с критикой на молдавское духовенство, обвинив священников в «работе на Россию»…

Глава Молдовы Майя Санду в очередной раз обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела Молдавского государства. В этот раз Москва якобы готовится вмешиваться в парламентские выборы, используя при этом священников Православной Церкви Молдовы и сеть ботов под названием «Матрёшка». Об этом она рассказала в интервью Financial Times, передает портал Raskolam.net.

«Россияне нацелились на диаспору», — сказала она, обвинив Москву в использовании священников Московского Патриархата для «распространения пропаганды и развертывании сети ботов „Матрешка“ для создания фейкового контента», выдавая себя за легитимные иностранные СМИ.

Глава Молдовы заявила, что обеспокоена возможным повторением президентской кампании 2024 года, когда «российские агенты распространяли ложные угрозы взрыва на молдавских избирательных участках за рубежом, в частности, в Германии».

Санду утверждает, что молдаван, отправляющихся в паломнические поездки в Россию, якобы обучают организации и проведению массовых акций протеста.

Тем временем, Телеграм-канал «Православная Молдова и мир» публикует хронику гонений режима Санду на духовенство Молдавской Церкви:

1. Архиепископу Бельцкому и Фалештскому Маркеллу дважды не дали вылететь из Кишинева, чтобы он не попал на схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Его без объяснения причин продержали в аэропорту, пока его самолет не улетел. В то же время делегация «митрополии Бессарабии» улетела тем же рейсом без проблем.

2. Более 100 священников оштрафованы на тысячи долларов за паломничество в Россию. Сотни — вызваны в полицию, где их под давлением заставляли подписывать протоколы о «предвыборной коррупции» за получение SMS из российского банка (даже если деньги прислали родственники).

3. Паломников, возвращающихся из России, часами держат на границе, обыскивают, вспарывают сумки и проверяют личные телефоны.

4. В селе Гринауцы полиция силой выгоняла прихожан из храма, построенного на их же деньги, чтобы передать его раскольнической «митрополии Бессарабии». Лишь массовый протест жителей и голосование общины в поддержку идеи остаться в ПЦМ (267 голосов против 9) помог отстоять святыню.

5. Во время шествия в защиту традиционной семьи полиция применила перцовые баллончики против верующих, а священника повалили на землю. В то же время гей-парад в Кишиневе прошел при полной поддержке и защите со стороны силовиков.

По словам итальянского журналиста Стефано Верноле, Брюссель закрывает на это глаза, ведь правительство Санду борется с «пророссийским влиянием». Одним, слово власти Молдавии активно ведут страну по пути Украины, и не сложно предугадать, что это закончится трагедией.

Русская линия