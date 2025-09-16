16 сентября 2025 года Комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад, в котором обвинила Израиль в совершении геноцида палестинцев. Евреев обвиняют в целенаправленном убийстве, причинении серьезного телесного или психического вреда, преднамеренном создании условий жизни, рассчитанных на уничтожение палестинцев, а также во введении мер, направленных на предотвращение деторождения, сообщает Газета.Ru.

«Израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы, в том числе путём введения мер, направленных на предотвращение деторождения; и преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы, что является основными актами геноцида в Римском статуте и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него („Конвенция о геноциде“)», — говорится в документе.

Также комиссия ООН пришла к выводам, что Израиль продолжает совершать геноцид в Газе, а его действия наиболее беспощадны с 1948 года; военные и политические лидеры страны, в том числе премьер-министр Биньямин Нетаньяху, подстрекали к этому; Западный Иерусалим несёт ответственность за неспособность предотвратить геноцид в отношении жителей анклава.

Кроме этого, в докладе говорится, что страны обязаны использовать все возможные инструменты, чтобы остановить действия армии Израиля в Газе и на оккупированных территориях.

21 августа стало известно, что общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 271 человека, включая 112 детей. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини рассказал, что уровень голодания среди детей в Газе утроился за полгода — каждый третий ребенок недоедает.

Представитель ЮНИСЕФ в Газе Казем Абу Халаф в интервью РИА Новости сообщил, что гуманитарная помощь, ввозимая в сектор Газа, — это лишь рекламный трюк, который не имеет практической значимости. Администрация Газы уточняла, что Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи с 27 июля по 20 августа разрешил въехать в анклав 2187 грузовикам. Это покрыло только 15% потребностей населения в помощи. При этом Западный Иерусалим продолжал блокировать ввоз красного мяса, рыбы, яиц, фруктов и овощей, отдельных видов молочной продукции, пищевых добавок и других важнейших продуктов.

22 августа ООН впервые объявила в секторе Газа состояние катастрофического голода. В совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программы и Всемирной организации здравоохранения говорилось, что от голода страдают более 500 тыс. жителей Газы. Однако к концу сентября число людей, оказавшихся на грани выживания, превысит 640 тыс. Еще более 1,5 млн жителей анклава окажутся в условиях чрезвычайной или кризисной продовольственной ситуации.

Однако, евреи не собираются останавливаться. В ночь на 16 сентября Армия обороны Израиля в очередной раз атаковала Газу — за 20 минут военные нанесли 37 ударов. Впоследствии Нетаньяху подтвердил, что ЦАХАЛ начал «мощную операцию в городе Газа». В израильской армии сообщили, что вглубь города заходят две дивизии. Цель евреев — полностью уничтожить палестинцев в Газе и оккупировать все эти территории.

