После убийства мигрантами в подмосковном Щелково 20-летнего футболист Арсения Ерошевича члены «Русской общины» призвали Следственный комитет обратить внимание на данный притон…

В Москве проведён рейд в хостеле, в котором оказалось более тысячи мигрантов

Представители городской общественности, в числе которой были представители «Русской общины», обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку действиям участников конфликта в Московской области, которые, по их предположению, организовали незаконную миграцию, создав хостел в городе Москве, сообщает Телеграм-канал столичного Следственного комитета.

Речь идёт о массовой драке с участием мигрантов, в результате которой был убит 20-летнего футболист и член «Русской общины» Арсений Ерошевич, проживавший в подмосковном Щелково. Мигранты забили его до смерти.

По факту обращения Солнцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Ход и результаты проведения доследственной проверки находятся на контроле в Центральном аппарате ведомства.

В ходе проверочных мероприятий получена информация о возможном нарушении миграционного законодательства еще в одном хостеле, расположенном на улице 50 лет Октября в городе Москве.

Следователями столичного СК во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии в указанном хостеле проведен рейд. В ходе обследования помещения проверено не менее 1000 иностранных граждан. В результате выявлено свыше 80 человек, нарушивших миграционный режим. Они доставлены в правоохранительные органы.

Кроме того, постояльцы проверяются на причастность к совершению преступлений против общественной безопасности и государственной власти. Также в помещении обнаружены рукописные материалы, которые направлены на исследование на предмет выявления экстремистского содержания.

Русская линия