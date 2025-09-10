В рамках торжеств по Невскому проспекту вновь пройдёт Большой Крестный ход, который обычно собирает более 100 тысяч человек…

9 сентября 2025 года в Святодуховском центре Северной столицы прошла пресс-конференция, посвящённая предстоящему празднику перенесения мощей Небесного покровителя Санкт-Петербурга — святого благоверного князя Александра Невского, сообщает официальный сайт Санкт-Петербургской епархии.

«Когда мы говорим об Александре Невском, то вспоминаем, прежде всего, непобедимого полководца, выдающегося дипломата, и при этом мало говорим о его святости, — сказал директор Паломнического центра и музея-древлехранилища Александро-Невской лавры иеромонах Марк (Бирюков). — Между тем великого князя можно также назвать миссионером. Он добился того, чтобы в столице Орды была основана русская епархия. Князь умел прощать своих обидчиков. Его вместе с семьей изгнали из Великого Новгорода, однако, когда враг начал угрожать новгородцам и они обратились к нему за помощью, князь совершил духовную победу над собой, вернулся и выиграл Ледовое побоище на Чудском озере. Он поступил по заповеди Христа: „Прощайте, и прощены будете“ (Лк. 6:37). И тем самым оставил значимый христианский пример, потому что без внутренних духовных побед не бывает побед военных и гражданских».

Отец Марк напомнил, что для Императора Петра Великого, основателя Санкт-Петербурга, князь Александр Невский был прежде всего единомышленником, который сражался за эти земли несколькими столетиями ранее. И когда Россия выиграла Северную войну, Царь велел перенести в новую столицу мощи святого, приурочив это событие к очередной годовщине Ништадтского мира. Так государственный и церковный праздники объединились в общегородское торжество, которое в Санкт-Петербурге ежегодно отмечают 12 сентября.

В этот день в Александро-Невской лавре будет совершено три Божественные литургии: ранняя в 7:00 и средняя в 9:00 в Свято-Троицком соборе. Позднюю литургию в 9:45 в Александро-Невском храме возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Председатель городского комитета по культуре Федор Болтин сообщил, что полный городской план мероприятий опубликован на портале «Культура Петербурга». На площади Александра Невского будет организована праздничная программа. На сцене состоится молебен, участников торжеств поздравят светские и духовные власти, будут присутствовать члены Клуба кавалеров ордена Александра Невского, учащиеся школы имени святого. В 16:00 на территории лавры начнется концерт и состоится вручение губернаторской премии «За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия» имени Александра Невского.

Концерт классической музыки также впервые пройдет в крепости Орешек. Выступят Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера и Концертный хор города под управлением Владимира Беглецова. Прозвучит кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский», а также произведения Петра Чайковского, посвященные великим победам России.

Ответственный за построение колонны крестного хода протоиерей Алексий Исаев отметил, что меры безопасности будут такие же, как на любом массовом мероприятии. Участники шествия должны будут пройти досмотр через рамки-металлодетекторы, поэтому крестоходцев просят прибывать заранее — начало сбора на Казанской улице в 10:00. Зайти туда можно с переулка Сергея Тюленина или с Гороховой улицы, присоединиться к крестному ходу во время движения по Невскому проспекту будет невозможно.

В Крестном ходе примут участие молодые спортсмены — участники Международных спортивных игр Александра Невского. Они будут молиться за Божественной литургией в храме Воскресения Христова («Спасе-на-Крови»), затем по набережной канала Грибоедова придут на Казанскую улицу и вольются в колонну.

«Прошу горожан отнестись к нашему празднику с пониманием, — сказал отец Алексий. — Мы — православные, почитаем в своем городе его Небесного покровителя. Раз в год православные верующие и все, кто разделяет общехристианские ценности, имеют возможность пройти по родному городу и свидетельствовать о своей вере, единстве и уважении к историческим традициям».

Первый заместитель председателя городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Дмитрий Елькин рассказал, что для обеспечения безопасности мероприятий выделено более 10 километров фан-барьеров, более 2 километров сетчатых ограждений, задействовано 50 сотрудников частных охранных предприятий и необходимое количество сотрудников правоохранительных органов и МЧС.

Об ограничениях дорожного движения, парковки и об изменениях в работе транспорта 11 и 12 сентября рассказала заместитель председателя комитета по транспорту Александра Бахмутская. Подробная информация опубликована на сайте комитета.

Сотрудница Музея истории Санкт-Петербурга и куратор проекта «Водный крестный ход из крепости Орешек в Санкт-Петербург» Анастасия Беляева рассказала, как пройдет эта часть торжеств. В 7:00 в Благовещенском соборе Шлиссельбурга начнется Божественная литургия, которую совершит епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав. Затем состоится крестный ход на пристань, откуда участники на катамаране «Петр I» отправятся в крепость Орешек. У знака, установленного в память о том, что в 1723—1724 годах в крепостном Иоанно-Предтеченском храме хранилась рака с мощами святого до ее окончательной доставки в Санкт-Петербург, пройдет молебен. Затем катамаран отправится к лавре с небольшой остановкой в Усть-Ижоре, где участников акции поприветствуют клир и приход Александро-Невского храма. Во время путешествия историки Георгий Вилинбахов и Роман Соколов прочтут лекции о святом князе и Невской битве. Совместно с Кирилло-Белозерским музеем-заповедником изготовлен список иконы святого Александра Невского со сценой перенесения его мощей. Образ будет подарен крепости Орешек.

О порядке аккредитации и о работе СМИ на торжествах 12 сентября рассказала руководительница сектора коммуникаций епархиального информационного отдела Наталья Родоманова. Она перечислила площадки, на которых будет разрешена работа журналистов, напомнила, что ТК «Санкт-Петербург» посвятит празднику утренний эфир и проведет прямую трансляцию архиерейского богослужения из лавры, крестного хода и праздника на площади Александра Невского.

