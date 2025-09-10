Сегодня мы вспоминаем прославленного боевого генерала Отечественной войны 1812 года графа Петра Петровича Коновницына, скончавшегося в 1822 г. Он родился в Слободско-Украинской (впоследствии — Харьковской) губернии в семье генерал-губернатора и происходил из древнего дворянского рода. С детских лет Коновницын был записан в Артиллерийский и Инженерный кадетский корпус, но образование и воспитание получил домашнее. Свою действительную службу Коновницын начал в 1785 г. в лейб-гвардии Семеновском полку подпрапорщиком, получив боевое крещение в Русско-шведской войне 1788 — 1790 гг. В 1791 г. Коновницын при содействии отца добился направления его в южную армию Г. Потемкина, которая вела войну с Турцией, и вскоре стал адъютантом командующего. После завершения турецкой войны в чине подполковника Коновницын командовал Старооскольским мушкетерским полком, участвовал в военных действиях против польских конфедератов, за что получил чин полковника и орден святого Георгия 4-й степени.

В царствование Императора Павла I, на Коновницына, как на исправного офицера, сперва посыпались почести: он был произведен в генералы, но вскоре он неожиданно был отправлен в отставку. С началом войны России и Пруссии против Наполеона (1806 г.) он приехал в Петербург, где был избран начальником земского ополчения. Император Александр I восстановил Коновницына на военной службе и в конце 1807 г. зачислил в свою свиту. В 1809 г. Коновницын уже командовал 3-й пехотной дивизией, отразил шведский десант у Або (Турку), за что был удостоен ордена святого Георгия 3-й степени.

В начале Отечественной войны 1812 г. 3-я дивизия Коновницына вошла в состав 1-й Западной армии М. Барклая-де-Толли. 14 июля под Островно дивизия вступила в первый бой с французами. Она целый день сдерживала натиск противника, обеспечивая отход главных сил армии. Коновницын писал домой: «Я целый день держал самого Наполеона, который хотел отобедать в Витебске, но не попал и на ночь, разве что на другой день. Наши дерутся, как львы». Так же, как лев, дрался сам Коновницын, удостоенный за этот бой ордена святого Александра Невского. 5 августа он защищал Смоленск, оставаясь раненым в строю, 6 августа сражался при Лубине. Вскоре после оставления Вязьмы ему было поручено возглавить арьергард 1-й и 2-й Западных армий, и, отражая атаки маршала Мюрата, находясь в беспрерывных боях, он обеспечивал отход русских войск к Бородино. В день Бородинского сражения у Багратионовых флешей Коновницын ударом в штыки выбил оттуда французов, возглавив после ранения Багратиона оборону левого фланга. При отражении атак французов Коновницын был дважды контужен, его мундир был разорван осколками снаряда, осыпавшего его, но генерал невозмутимо продолжал сражение.

После отступления из Москвы М.И.Кутузов назначил Коновницына дежурным генералом штаба. Несмотря на штабную должность, Коновницын принял участие в жарком Тарутинском бою и едва не погиб. Под Малоярославцем уже сам Кутузов вынужден был послать своего дежурного генерала с приказом выбить французов из города. Под Вязьмой и Красным Коновницын также лично участвовал в ожесточенных сражениях, отдавая приказания от имени главнокомандующего. При взятии Смоленска он вернул, как и обещал, городу взятую из него при отступлении икону Смоленской Божьей Матери, осенявшую Русские войска в Бородинском сражении.

Боевая деятельность Коновницына была отмечена золотой шпагой, украшенной алмазами, орденами святого Владимира 2-й степени, святого Александра Невского, святого Георгия 2-й степени и званием генерал-адъютанта.

В 1815—1819 гг. Коновницын был назначен военным министром России. В 1817 г. он произведен в генералы от инфантерии, а в 1819 г. был удостоен графского титула и определен членом Государственного совета, начальником военно-учебных заведений, главным директором Пажеского и других кадетских корпусов. Умер он в 1822 г. после продолжительной болезни.

