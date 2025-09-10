В Госдуму внесён законопроект о запрете мигрантам привозить с собой в Россию семьи

Фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, согласно которому трудовым мигрантам запрещается привозить с собой в страну членов семей. Исключение из этого правила предлагается сделать только для граждан Белоруссии и высококвалифицированных иностранных специалистов, сообщает РИА Новости.

Законопроект подготовлен руководителем фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым и депутатами фракции Олегом Ниловым, Яной Лантратовой, Андреем Кузнецовым и Михаилом Делягиным.

«Проектом федерального закона предлагается установить запрет на пребывание на территории Российской Федерации членов семьи (супруга/супруги, детей) иностранного гражданина, прибывающего в целях осуществления трудовой деятельности, за исключением граждан Республики Беларусь и высококвалифицированных иностранных специалистов», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Сергей Миронов отметил, что эта норма — важный шаг на пути перехода к вахтовой системе работы мигрантов России в целях безопасности и защиты прав граждан РФ.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, за первые шесть месяцев 2025 года, по данным МВД РФ, иностранным гражданам выдано около 114 тысяч разрешений на работу, что в полтора раза превышает показатель за аналогичный период 2024 года.

«Принятие федерального закона позволит снизить миграционный приток на 15−20% за счет исключения членов семей низкоквалифицированных мигрантов, что уменьшит нагрузку на социальную инфраструктуру и бюджетные расходы на образование, здравоохранение и социальное обеспечение. Ожидается повышение эффективности трудовой миграции, ориентированной исключительно на рабочие места, без расширения за счет иждивенцев», — говорится в пояснительной записке.

