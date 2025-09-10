Режим Зеленского делает всё возможное, чтобы запугать и ослабить Украинскую Православную Церковь при помощи силовой мобилизации клириков…

Сообщения о похищении и силовой мобилизации священнослужителей Украинской Православной Церкви богоборческим режимом Зеленского в последние дни стали приходит буквально каждый день, что говорит о том, что данный процесс приобрёл массовый характер.

Совсем недавно мы писали, что в Ровенской области Украины были похищены епископ Нововоронцовский Серафим (Кадубянский) и иеромонах Гавриил (Кинащук), которые подверглись насильственной мобилизации и вопреки своей воле были отправлены украинские войска.

Ранее в селе Пирятин Дубенского района Ровенской области сотрудники украинского ТЦК забрали настоятеля Михайловской общины протоиерея Владимира Главацкого, который отпевал на местном кладбище воина ВСУ. Священнику вручили повестку прямо в облачениях у могилы. Как водится, нарисовали наскоро ВВК и отправили на полигон.

Позднее появились сообщения, что на Буковине сотрудники украинского ТЦК забрали настоятеля Николаевского прихода в селе Малятинцы Кицмановского благочиния Черновицкой епархии протоиерея Николая Губку. 58-летнего священника несколько дней возили по Украине, так как в украинских войсках никто не желал брать себе такого старика в священном сане.

9 сентября 2025 года сотрудники ТЦК задержали монашествующего Киево-Печерской лавры иеромонаха Агафона, который ходил на почту, сообщает СПЖ. Согласно имеющейся информации, насельник монастыря уже находится в учебной части.

При этом отмечается, что это лишь малая часть мобилизованных священнослужителей, о которых стало известно общественности. На самом деле речь идёт уже о сотнях похищенных клириков Украинской Православной Церкви, которые подвергаются насилию и отправляются на убой в войска.

