Председатель Синодального отдела призвал журналистов в погоне за сенсацией не вводить свою аудиторию в заблуждение, а священство — быть более аккуратным в высказываниях…

Владимир Легойда: Слова иркутского протоиерея Сергия Кульпинова о десятине являются его частным мнением. Позицию Церкви они не отражают

9 сентября 2025 года издание Lenta.Ru выпустило сообщение с характерным провокационным заголовком «lenta.ru/news/2025/09/09/v-rpts-prizvali-oblozhit-rossiyan-desyatinoy/">В РПЦ призвали обложить россиян десятиной», в котором на основе видео проповеди протоиерея Сергия Кульпинова, опубликованной в группе «Храм Казанской иконы Божией Матери» во «ВКонтакте», сделан вывод, что священноначалие Московской Патриархии якобы добивается введения в России такого «налога».

На данный факт обратил внимание председатель Синодального отдела по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, который в своём Телеграм-канале указал, что указанное частное высказывание отца Сергия не отражает официальной позиции Русской Православной Церкви по данному вопросу.

«В последнее время в медийном пространстве стала заметной фигура иркутского протоиерея Сергия Кульпинова. Я лично не имею чести знать отца Сергия, а потому не могу судить о мотивах и контексте его публичных высказываний, — отметил Владимир Легойда.

Однако считаю необходимым напомнить очевидную, но, к сожалению, часто забываемую вещь: отдельный священник, даже имеющий определенную известность, не уполномочен говорить от лица всей Русской Православной Церкви и выступать с какими-либо официальными заявлениями. Хотя у него, естественно, как у любого человека, может быть и есть своё личное (частное) мнение по тем или иным, в том числе и светским, вопросам.

В данной ситуации обращаюсь с просьбой сразу к двум сторонам.

Во-первых, к священнослужителям. Призываю к ответственности и взвешенности в публичных заявлениях, особенно на острые темы. Любое слово может быть вырвано из контекста и использовано для раскручивания информационной волны, способной ввести в соблазн многих.

Во-вторых, — и это крайне важно, — к коллегам-журналистам. В стремлении к сиюминутной сенсационности и кликабельности заголовков личное мнение рядового священника в некоторых публикациях порой превращается едва ли не в официальную позицию Церкви. Это в корне неверно и вводит в заблуждение аудиторию. Помимо прочего, в данном конкретном случае в заголовке Ленты дана весьма вольная интерпретация того, что сказал отец Сергий.

Для публичных заявлений от лица Церкви существуют официальные каналы и специально уполномоченные на то люди. Именно к ним и следует обращаться за комментариями, чтобы репортажи и статьи были не только громкими, но и достоверными".

Русская линия