Сводка новостей от 5 сентября 2025

Владимир Путин не видит никакого практического смысла встречаться с Владимиром Зеленским
В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума президент России высказался о перспективах мирных переговоров с Украиной и обозначил условия Москвы…

Владимир ПутинГлава России Владимир Путин, выступая сегодня на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, в очередной раз обозначил позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

Вот основные заявления, которые сделал российский лидер:

— Что касается возможных контингентов воинских на Украине — это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения. А если будут достигнуты решения, которые приведут к миру, к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины.

— Москва будет уважать гарантии безопасности, которые должны быть выработаны для обеих сторон.

— Смысла в присутствии иностранных военных на Украине после договоренности об устойчивом мире нет.

— Гарантии безопасности с Россией на серьезном уровне пока никто не обсуждал.

— Совсем недавно руководство киевского режима так, мягко говоря, нелестно о нас отзывалось и исключало всякие возможности прямых контактов. Сейчас мы видим, они об этих контактах просят, во всяком случае предлагают. Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам. Но вот на той пресс-конференции в Пекине я сказал, что смысла большого не вижу.

Почему? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам. Даже если будет политическая воля, в чём я сомневаюсь, есть юридико-технические трудности. Вот этот бесконечный процесс. Но, тем не менее, мы сказали, что мы готовы ко встречам на высшем уровне.

— Послушайте, украинская страна хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал: «Готов, пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность». Гарантия стопроцентная. Но если нам говорят, что мы хотим с вами встречи, то вы поезжайте туда-то на эту встречу. Мне кажется, что это просто избыточные запросы в наш адрес. В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва.

— Путин назвал желание вступить в ЕС законным выбором Украины.

Очевидно, что ни о каком скором завершении конфликта на Украине при нынешних позициях сторон говорить не приходится.

