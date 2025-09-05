Сегодня Святая Церковь вспоминает председателя Читинского отдела Русского Народного Союза имени Михаила Архангела священномученика епископа Селенгинского Ефрема (Кузнецова) и председателя Русского Монархического Союза священномученика протоиерея Иоанна Восторгова, которые приняли мученическую кончину в первый день после объявления большевиками красного террора. Вместе с ними были расстреляны выдающиеся деятели Царской России председатель Государственного Совета Иван Григорьевич Щегловитов, министр внутренних дел Николай Алексеевич Маклаков, министр внутренних дел Алексей Николаевич Хвостов и сенатор Степан Петрович Белецкий.

30 августа 1918 г. эсеры организовали два покушения на своих политических конкурентов — большевистских лидеров. В Петрограде Л. Канегиссер убил председателя местной ЧК Моисея Урицкого, а в Москве Ф. Каплан тяжело ранила Ленина. Через два дня «Красная газета» писала: «За кровь Ленина и Урицкого пусть прольются потоки крови — больше крови, столько, сколько возможно». 5 сентября Совет народных комиссаров издал свой печально знаменитый декрет о «красном» терроре. Большевики начали зверствовать: начались расстрелы «по классовому признаку», вводилась система заложников. Причем, расстреливать начали тех, кто не принимал никакого участия в гражданской войне — русских патриотов-монархистов.

Первыми жертвами «красного» террора стали видные деятели Царской России, которые были расстреляны на Братском кладбище. До нас дошел рассказ о мученической кончине русских монархистов. «По просьбе о. Иоанна Восторгова палачи разрешили всем осужденным помолиться и попрощаться друг с другом. Все встали на колени, и полилась горячая молитва несчастных „смертников“, после чего все подходили под благословение Преосвященного Ефрема и о. Иоанна, а затем все простились друг с другом. Первым бодро подошел к могиле протоиерей Восторгов, сказавший пред тем несколько слов остальным, приглашая их с верою в милосердие Божие и скорое возрождение Родины принести последнюю искупительную жертву. „Я готов“, заключил он, обращаясь к конвою. Все стали на указанные им места. Палач подошел к нему со спины вплотную, взял его левую руку, завернул за поясницу и, приставив к затылку револьвер, выстрелил, одновременно толкнув отца Иоанна в могилу. Другие палачи приступили к остальным своим жертвам». Очевидец рассказывал, что палачи «высказывали глубокое удивление о. Иоанну Восторгову и Николаю Алексеевичу Маклакову, поразивших их своим хладнокровием пред страшною, ожидавшею их участью».

Протоиерей Иоанн Восторгов родился 20 января 1864 г. в семье священника поселка Кирпильского Кубанской области. В 1883 г. закончил Ставропольскую духовную семинарию, 6 лет служил псаломщиком. В 1889 г. рукоположен во иерея, служил в родном поселке, затем в Ставрополе, Елисаветполе и других местах Кубанской области, исполняя обязанности законоучителя различных гимназий. В 1897 г. переведен в Тифлис, в 1900 г. назначен епархиальным наблюдателем церковно-приходских школ и школ грамоты Грузинского экзархата, в 1901 г. возведен в сан протоиерея. Получил известность как миссионер, во время командировки в Персию добился воссоединения с Православной Церковью трех епископов-несториан. Уже во время служения в Грузии о. Иоанн заявил о себе как об активном общественном деятеле. При его участии в Тифлисе был открыт отдел Общества ревнителей русского исторического просвещения в память Императора Александра III, ставивший задачу приобщить окраины Российской Империи к общерусскому делу. В 1905 г. переведен в Москву, с января 1906 г. проповедник-миссионер Московской епархии с правами противосектантского епархиального миссионера, с 1907 г. Синодальный миссионер, батюшка исколесил практически всю страну.

Протоиерей Иоанн Восторгов оказался в Москве в самый разгар революционных беспорядков и сразу активно включился в противореволюционное черносотенное движение: вступил в основанную В.А.Грингмутом Русскую Монархическую партию, стал членом московского отдела Союза Русского Народа (СРН). В 1906−07 гг. он был деятельным участником 2-го, 3-го и 4-го Всероссийских монархических съездов, на которых выступал с речами. О. Иоанн был уверен, что «нет в мире более народного духовенства, как в России», а потому «все, что не народно и не патриотично, должно оставить ряды служителей Церкви, уйти из ее священной дружины, чтобы не смущать боголюбивого и царелюбивого народа Русского». Когда в конце сентября 1907 г. скоропостижно скончался вождь московских монархистов В.А.Грингмут, ни у кого не было сомнений относительно его преемника. Русскую Монархическую Партию, переименованную вскоре в Русский Монархический Союз, возглавил протоиерей Иоанн Восторгов. Сменил он Грингмута и на посту председателя Русского Монархического Собрания — интеллектуального штаба монархистов Москвы. Он выступил инициатором учреждения Братства Воскресения Христова для удовлетворения религиозных нужд русского населения на окраинах, которое было открыто 8 января 1909 г. В течение первого года существования силами Братства было создано 25 проповеднических и 3 миссионерских кружка. А в 1912 г. о. Иоанн организовал уже пастырско-миссионерские курсы в Хабаровске и Тобольске, в 1913 г. — в Иркутске и Ташкенте. Курсы готовили к пастырской деятельности учителей, псаломщиков и вообще всех достойных и способных людей.

Однако с 1908 г. русское патриотическое движение начали сотрясать расколы, сопровождавшиеся подчас ожесточенной внутренней борьбой. На острие этой борьбы оказался о. Иоанн Восторгов. Из-за разногласий и внутренней борьбы в июне 1908 г. о. Иоанн и его ближайший помощник архимандрит (будущий епископ и сщмч.) Макарий (Гневушев) вынуждены были оставить руководящие должности в Московском губернском Совете СРН. В этот период он сблизился с В.М.Пуришкевичем и стал членом Главной Палаты созданного им Русского Народного Союза имени Михаила Архангела. В 1909 г. по его инициативе в Москве прошел монархический съезд, однако его бойкотировали некоторые лидеры монархического движения. Признанием полезности деятельности о. Иоанна стали Высочайшие приемы депутаций московских монархистов во главе с протоиереем Восторговым в 1909 и 1910 гг., когда Государь пожаловал о. Иоанну орден Св. Владимира 3-й ст. и подарил монархическим союзам Москвы Свой портрет. В сентябре 1909 г. он был назначен настоятелем Князь-Владимирской церкви при Епархиальном доме, где проходили многие монархические форумы. В 1910 г. протоиерей Восторгов проявил себя и на ином поприще — он встал у истоков женского богословского образования в Москве. Вскоре батюшка был назначен настоятелем собора Покрова на Рву (Василия Блаженного). В 1913 г. Св. Синод принял решение, запрещающее лицам духовного звания руководить деятельностью политических партий и движений, из-за чего о. Иоанн вынужден был оставить пост председателя РМС. Это спровоцировало борьбу за освободившееся место, которая сопровождалась новыми потоками клеветы в адрес протоиерея Восторгова. Вместе с тем освобождение от общественных обязанностей позволило о. Иоанну активнее заняться издательской деятельностью, в том числе издать свои сочинения.

С тяжелым сердцем принял лидер московских монархистов известие о февральском перевороте в Петрограде. Над о. Иоанном сгустились тучи, среди духовенства нашлись люди, которые требовали от властей репрессий в отношении известного монархиста, но власти на это не решились. Протоиерей Иоанн Восторгов был участником Поместного Собора Православной Российской Церкви, на котором выступал с речью, был назначен на должность секретаря Миссионерского Совета при Св. Синоде, которую исполнял в 1917−18 гг. В самый разгар соборных деяний власть захватили большевики, о. Иоанн сразу заявил себя противником большевистской власти. Он выступил с идеей объединения русского народа вокруг Православной Церкви. В газете «Церковность» в феврале 1918 г. он писал: «Ибо одна Церковь остается у нас вне партий. Наше правительство, если оно есть, представляет собой не народ, не страну, а только власть класса, да и то не целого, а только одной части его; наши газеты представляют каждая только свою партию; только одна Церковь представляет весь верующий русский народ и способна сказать здравое и смелое слово». С захватом власти откровенными богоненавистниками вновь зазвучал во всю мощь голос блестящего проповедника. Каждое воскресенье он служил молебны на Красной площади, где в проповедях неустрашимо обличал богоборческую власть. Особое значение его службам и проповедям придавал тот факт, что в соборе Василия Блаженного почивали мощи св. мученика младенца Гавриила, от жидов умученного. 30 мая 1918 г. о. Иоанн был арестован в своей квартире вместе с епископом Селенгинским Ефремом (Кузнецовым), одновременно были арестованы священник о. Корнеев и староста Успенского собора Н.Н.Ремизов. Им было предъявлено обвинение в том, что они дали согласие на продажу Епархиального дома, который был к тому времени уже отобран большевиками у законного собственника — Московской епархии. Сначала о. Иоанна содержали на Лубянке во Внутренней тюрьме ВЧК, затем перевели в Бутырку, где ему даже разрешили совершать богослужения в тюремной церкви.

Мужественный проповедник, один из вождей Черной Сотни, митрофорный протоиерей Иоанн Иоаннович Восторгов стал одной из первых жертв «красного террора». На Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 г. он прославлен в сонме Новомучеников и Исповедников Российских.

В этот первый день «красного» террора в Петрограде был расстрелян член Главной Палаты Русского Народного Союза имени Михаила Архангела духовник Царской Семьи протоиерей Александр Васильев. Он родился в крестьянской семье в Смоленской губернии, рано остался круглым сиротой. Был воспитанником выдающегося русского педагога Сергея Александровича Рачинского, который помог ему получить образование в Вифанской духовной семинарии и Санкт-Петербургской духовной академии. Долгое время был настоятелем церкви при Крестовоздвиженской общине Красного Креста, законоучительствовал, чем приобрел большую известность в Петрограде, с 1910 г. преподавал Закон Божий царским детям. С 1913 г. протоиерей, первый настоятель Феодоровского Государева собора в Царском Селе, с 1914 г. настоятель собора Спаса Нерукотворного Образа в Зимнем дворце, духовник Царской Семьи. Будучи монархистом по своим убеждениям, участвовал в патриотическом движении, в 1910 г. был членом Главной Палаты РНСМА, в 1915 г. принимал участие в открытии Совещания монархистов в Петрограде. Активный участник трезвеннического движения. Служил напутственный молебен при отправлении Царственных Мучеников в сибирскую ссылку. 29 августа 1918 г. арестован в Петрограде и вскоре расстрелян.

Николай Алексеевич Маклаков родился 9 сентября 1871 г. в Москве в семье врача-окулиста, впоследствии профессора офтальмологии. Образование получил на историко-филологическом факультете Московского университета, который окончил в 1893 г. Поступив по окончании университета на государственную службу, служил по финансовому ведомству в г. Юрьеве Владимирской губернии, Москве и Тамбове. Проявляя энергию и распорядительность, Маклаков дослужился до должности управляющего Полтавской Казенной палатой. В 1909 г. председатель Совета Министров П.А.Столыпин представил энергичного чиновника Государю Николаю II, и в 1909 г. он был назначен Черниговский губернатором, где проявил недюжинные административные способности. В 1911 г. Государь посетил Чернигов, чтобы помолиться у мощей прославленного в Его царствование Святителя Феодосия Угличского. Порядок в губернии порадовал Императора. А в 1912 г. на выборах в 4-ю Государственную Думу в губернии провалились либералы, считавшие Чернигов чуть ли не своей вотчиной. 16 декабря 1912 г. Государь назначил Маклакова управляющим делами Министерства внутренних дел несмотря на упорное сопротивление председателя Совета Министров В.Н.Коковцова, который не без оснований опасался, что новый министр станет препятствовать проведению правительством либеральной политики. Однако Государь настоял на своем и был очень доволен работой министра. Анна Вырубова вспоминала: «Маклаковым Государь был очарован и говорил: „Наконец Я нашел человека, который понимает Меня и с которым Я могу работать“».

На посту министра он неоднократно выступал за роспуск Государственной Думы (в этом духе направил в 1913 г. несколько писем Царю). После начала Первой мировой войны внес 18 ноября 1914 г. в Совет Министров «Записку», в которой настаивал на ограничении Земского и Городского союзов исключительно делом «помощи больным и раненым» и запрещении им заниматься политикой, что, к сожалению, не было исполнено. Однако из-за сопротивления либеральных сановников многое ему не удалось сделать. Глава правительства Коковцов мешал проведению жестких мер в отношении печати, препятствовал его политике вытравливания еврейского элемента из акционерных предприятий. Маклакову не удалось сменить либеральных губернаторов и добиться повсеместно проведения правого курса. С самого начала против него ополчились думские октябристско-кадетские круги. Либералы использовали любой повод, чтобы устранить ненавистного им министра. Союзником думских либералов стало так называемое «столичное общество», которое с первых дней вступления в должность министра начало травить провинциального чиновника. Но Государь длительное время отвергал самую мысль об отставке Маклакова. Однако вскоре либералам удалось привлечь на свою сторону Главнокомандующего армией Великого Князя Николая Николаевича. Не желая обострять внутриполитическую ситуацию во время войны, стремясь к единению общества, Государь решил пойти навстречу пожеланиям либералов, и в июне 1915 г. Маклаков вынужден был выйти в отставку. По свидетельству А.А. Вырубовой, вопреки обыкновению «Государь лично ему об этом сообщил на докладе. Маклаков расплакался. Он был один из тех, которые горячо любили Государя, не только как Царя, но и как человека, и был ему беззаветно предан».

Маклаков остался членом Государственного Совета, принимал непосредственное личное участие в монархическом движении (официальный статус государственного служащего не позволял ему делать это раньше). Он был участником Совещания монархистов в Петрограде в ноябре 1915 г., на котором был избран в состав руководящего органа черносотенного движения — Совет монархических съездов. В конце 1916 — начале 1917 г. Маклаков принимал активное участие в кружке сенатора А.А.Римского-Корсакова, объединявшем правых государственных деятелей, которые интенсивно искали способы предотвращения грядущей катастрофы.

Ситуация в стране обострялась. Враги Самодержавия объединились в Прогрессивный блок, запахло антимонархическим заговором. Предчувствуя опасность, Государь в конце 1916 г. начал вызывать Маклакова и советоваться с ним по поводу ситуации в стране. По поручению Царя он подготовил проект Манифеста о роспуске Государственной Думы, готовил проект изменения Основных Законов. Многие видели в нем лучшего кандидата на роль диктатора, который сможет в случае начала революции восстановить порядок. 26 ноября 1916 г. Маклаков выступил в Государственном Совете с большой речью, в которой обличил либералов в подготовке антигосударственного переворота. В декабре 1916 г. Маклаков написал письмо Государю, в котором призывал принять жесткие меры против распоясавшихся внутренних врагов России. Многие видные монархисты небезосновательно видели в нем «сильную фигуру», которая может подавить массовые беспорядки и восстановить порядок. Революция грянула неожиданно. 25 февраля 1917 г., когда только начались беспорядки в Петрограде, Маклаков вместе с А.Ф.Треповым и А.А.Ширинским-Шихматовым, явившись на заседание Совета Министров, пытались убедить министров ввести осадное положение в городе. Их усилия оказались тщетными. Облеченные доверием Царя министры проявили преступную беспечность. Уже 28 февраля Маклаков был арестован и при пешем сопровождении в Петропавловскую крепость чуть было не был растерзан революционной чернью. В тюрьме он находился уже до самой кончины.

Николай Алексеевич Маклаков был одним из тех немногих царских министров, которые имели мужество на допросах в Следственной комиссии Временного правительства не отречься от своих идеалов. Он с достоинством возражал следователям Временного правительства, которые направо и налево спекулировали «интересами страждущего народа». Летом 1918 г. Маклаков был отправлен в Москву, где в первый день после объявления «красного террора», был убит на Братском кладбище вместе другими видными государственными и общественными деятелями России. Свидетель преступления передавал, что палачи «высказывали глубокое удивление о. Иоанну Восторгову и Николаю Алексеевичу Маклакову, поразивших их своим хладнокровием пред страшною, ожидавшею их участью».

Иван Григорьевич Щегловитов родился 13 февраля 1861 г. в дворянской семье в Черниговской губернии. Образование получил в элитном Императорском Училище правоведения, которое окончил в 1881 г. с золотой медалью. Он служил по судебному ведомству, последовательно занимая разные должности в Министерстве юстиции и Сенате, в 1903 г. стал обер-прокурором Сената. Он активно сотрудничал в газетах и журналах, помещая в них статьи на правовые темы. С 1903 г. в качестве профессора он стал читать лекции по уголовному судоустройству и судопроизводству в родном Императорском Училище правоведения. В 1905 г. был прокурором на процессе по делу Каляева, убийцы великого князя Сергея Александровича. В ответ террористы объявили, что Щегловитов приговорен к смерти, но он не обращал никакого внимания на угрозы, продолжал вести прежний образ жизни. В апреле 1906 г. Щегловитов был назначен министром юстиции в правительстве И.Л.Горемыкина, на этой должности он оставался более девяти лет несмотря на смену председателей правительства.

Будучи монархистом по своим убеждениям, Щегловитов покровительствовал деятельности черносотенцев. До своего назначения на пост министра юстиции он сам был членом старейшей монархической организации Русского Собрания. За свои убеждения, твердость и последовательность в их исповедании он подвергался ожесточенным нападкам либералов. Особенно раздражала врагов Самодержавия его кадровая политика: на руководящие должности он старался подбирать людей монархически настроенных. Неприязнь переросла в ненависть, когда Щегловитов не позволил развалить следствие по делу о ритуальном убийстве Андрея Ющинского (знаменитое дело Бейлиса). Именно благодаря его твердой позиции расследование было доведено до суда. Это — одна из главных его заслуг в должности министра юстиции. Неприязненно к Щегловитову относилась не только либеральная интеллигенция, но и бюрократия. Объяснение этому факту простое — Щегловитов представлял собой редкий тогда уже тип искренно верующего православного русского сановника, а значит, был чужим по духу для чиновничьей среды. Как дело совершенно уникальное современники сообщали, что министр «блюдет посты и перед едой и после громко читает молитвы».

6 июля 1915 г. Государь вынужден был отправить Щегловитова в отставку вследствие сильного давления со стороны либеральных кругов, которые сумели привлечь на свою сторону главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. Государь, стремясь к единению общества во время войны, решил пойти навстречу желаниям либералов и генералитета (ранее отставку получили еще три правых министра министр внутренних дел Н.А.Маклаков, военный министр В.А.Сухомлинов и обер-прокурор Св. Синода В.К.Саблер). Выйдя в отставку, Щегловитов в 1915−16 гг. начал активно участвовать в деятельности монархических организаций, пытаясь активизировать их работу. Он участвовал в работе Совещания монархистов в ноябре 1915 г. в Петрограде, на котором единогласно был избран председателем. Обращаясь с приветственной речью к участникам Совещания, Щегловитов дал очень меткое определение тогдашней интеллигенции, состоящей из «мыслителей без мысли, ученых без науки, политиков инородческого, не национального пошиба». На Совещании он был избран председателем Совета монархических съездов, руководящего органа Черной Сотни. Но в ноябре 1916 г. он сложил с себя полномочия председателя Совета, ввиду того, что Государем ему было намечено иное поприще. В конце 1916 г. Николай II начал осуществлять, видимо, давно продуманный план государственных преобразований, призванный восстановить Неограниченное Самодержавие. Ключевым пунктом этого плана являлось изменение Основных Законов Российской Империи. Оно было невозможно без полной лояльности Государственного Совета. Для начала нужно было поставить во главе Госсовета деятельного человека твердых монархических взглядов, преданного Государю. Выбор Императора пал на Щегловитова. 1 января 1917 г. он был награжден орденом Св. Александра Невского и назначен председателем Государственного Совета. Однако успел провести всего только два заседания.

Щегловитов был арестован уже на второй день после февральского переворота, как один из самых опасных противников заводил масонского заговора, и с того дня до самой гибели томился в тюрьме. При Временном правительстве он сидел в Петропавловской крепости, при большевиках был переведен в «Кресты». Известны факты мужественного поведения Щегловитова в тюрьме. Будучи прекрасным знатоком права, он помогал добрым советом простым русским людям, оказавшимся по несчастливому стечению обстоятельств в чекистских застенках. Летом 1918 г. председатель Государственного Совета Российской Империи под конвоем был отправлен в Москву вместе с другими царскими министрами-монархистами и помещен в Бутырскую тюрьму. В первый день после объявления «красного террора» он был расстрелян на Братском кладбище вместе с другими русскими монархистами. Во время злодейского убийства, по словам очевидца, «Иван Григорьевич Щегловитов с трудом передвигался, но ни в чем не проявил никакого страха».

Сегодня также день памяти еще одного царского министра внутренних дел Александра Григорьевича Булыгина, который был расстрелян как заложник в 1919 г.

В этот же день 23 августа 1915 г. Государь Николай II принял Верховное командование Российской Императорской Армией, сместив Великого князя Николая Николаевича. В результате вскоре было остановлено наступление немцев.

