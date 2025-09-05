Русская линия
Сводка новостей от 5 сентября 2025

Православная Церковь в Америке официально признала Македонскую Православную Церковь
В Вашингтоне состоялась Божественная Литургия, за которой от одной Чаши причастились Митрополит Вашингтонский Тихон и Архиепископ Охридский и Македонский Стефан…

Православная Церковь в Америке официально признала Македонскую Православную Церковь2 сентября 2025 года в Кафедральном соборе Православной Церкви в Америке во имя святителя Николая Чудотворца в Вашингтоне была совершена Божественная литургия, которую возглавили Блаженнейший Митрополит Вашингтонский, Архиепископ всей Америки и Канады Тихон и Блаженнейший Архиепископ Охридский и Македонский Стефан, в сослужении многочисленных иерархов, священников и диаконов ряда Поместных Православных Церквей, сообщает портал Liturgija. mk.

Во время Литургии Митрополит Тихон впервые упомянул Архиепископа Стефана в Диптихе Предстоятелей Православных Церквей, что литургически подтвердило признание автокефалии Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии Православной Церковью в Америке.

За радостным евхаристическим приношением также присутствовали македонские священники, представители церковного управления и верующие Православной Церкви из Америки и Канады.

После Божественной литургии посол Македонии в США Зоран Попов устроил торжественный приём в македонском посольстве.

Отметим, что Македонская Православная Церковь получила автокефалию в 2022 году от Сербской Православной Церкви. На Фанаре по этому поводу указывали, что Томос об автокефалии может выдавать только Константинопольский Патриархат, а потому сербский документ якобы является неполноценным. Тем не менее, целый ряд Поместных Православных Церквей признали Македонскую Церковь, не дожидаясь пока Константинопольский Патриархат подтвердит свершившийся факт своим Томосом.

Православная Церковь в Америке стала ещё одной Церковью, которая решила не обращать внимания на возражения Фанара. Ранее так уже поступили Русская, Болгарская, Польская, Румынская Поместные Церкви, а также Православная Церковь Чешских Земель и Словакии. Грузинская, Албанская и Антиохийская Церкви приняли решение вступить в евхаристическое общение с Македонской Церковью, но с оговоркой о том, что они ждут окончательного прояснения её автокефального статуса от Константинополя.

Владимир Путин не видит никакого практического смысла встречаться с Владимиром Зеленским
В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума президент России высказался о перспективах мирных переговоров с Украиной и обозначил условия Москвы...

Дмитрий Медведев метит на место Владимира Жириновского
Зампред Совбеза России назвал главу МИД Великобритании «придурком» после того, как тот сообщил, что Англия направит 1,3 млрд долларов от российских активов на вооружение Украины...

В Администрации Президента РФ состоялось обсуждение текущих вопросов взаимодействия государства и религиозных объединений
Главной темой встречи стала подготовка проведения различных мероприятий в 2025 году, в том числе Дня народного единства...

Зеленский собирает вокруг себя откровенных богоборцев
«Ответственной по религиям» от Офиса президента Украины стала давняя ненавистница УПЦ Вита Титаренко...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем первых жертв красного террора...

