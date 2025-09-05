В Вашингтоне состоялась Божественная Литургия, за которой от одной Чаши причастились Митрополит Вашингтонский Тихон и Архиепископ Охридский и Македонский Стефан…

2 сентября 2025 года в Кафедральном соборе Православной Церкви в Америке во имя святителя Николая Чудотворца в Вашингтоне была совершена Божественная литургия, которую возглавили Блаженнейший Митрополит Вашингтонский, Архиепископ всей Америки и Канады Тихон и Блаженнейший Архиепископ Охридский и Македонский Стефан, в сослужении многочисленных иерархов, священников и диаконов ряда Поместных Православных Церквей, сообщает портал Liturgija. mk.

Во время Литургии Митрополит Тихон впервые упомянул Архиепископа Стефана в Диптихе Предстоятелей Православных Церквей, что литургически подтвердило признание автокефалии Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии Православной Церковью в Америке.

За радостным евхаристическим приношением также присутствовали македонские священники, представители церковного управления и верующие Православной Церкви из Америки и Канады.

После Божественной литургии посол Македонии в США Зоран Попов устроил торжественный приём в македонском посольстве.

Отметим, что Македонская Православная Церковь получила автокефалию в 2022 году от Сербской Православной Церкви. На Фанаре по этому поводу указывали, что Томос об автокефалии может выдавать только Константинопольский Патриархат, а потому сербский документ якобы является неполноценным. Тем не менее, целый ряд Поместных Православных Церквей признали Македонскую Церковь, не дожидаясь пока Константинопольский Патриархат подтвердит свершившийся факт своим Томосом.

Православная Церковь в Америке стала ещё одной Церковью, которая решила не обращать внимания на возражения Фанара. Ранее так уже поступили Русская, Болгарская, Польская, Румынская Поместные Церкви, а также Православная Церковь Чешских Земель и Словакии. Грузинская, Албанская и Антиохийская Церкви приняли решение вступить в евхаристическое общение с Македонской Церковью, но с оговоркой о том, что они ждут окончательного прояснения её автокефального статуса от Константинополя.

Русская линия