Зампред Совбеза России назвал главу МИД Великобритании «придурком» после того, как тот сообщил, что Англия направит 1,3 млрд долларов от российских активов на вооружение Украины…

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, ранее занимавший пост президента России, похоже, решил занять место политического прозорливца Владимира Жириновского, которого многие при жизни считали откровенным шутом, но по его смерти вынуждены были признать, что многие его «безумные глаголы» оказались правдой.

Комментируя заявление министра иностранных дел Великобритании негра Дэвида Лэмми о том, что Великобритания направила Украине 3,1 миллиарда долларов, использовав часть замороженных российских средств, «новый российский Жириновский» назвал его «английским придурком» и пообещал, что Россия вернёт себе эту откровенно сворованную сумму в виде украинских земель или английских активов.

«Великобритания направила Украине $ 1,3 млрд, полученных в качестве прибыли от использования замороженных активов России. Об этом сказал английский придурок Лэмми, — написал Дмитрий Медведев в своём Телеграм-канале.

Ну это означает одно: британские воры передали российские деньги неонацистам. Последствия? Британия совершила правонарушение, а у России возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней бандеровской Украине. Но с учётом того, что в судебном порядке эти деньги по понятным причинам не взыскать, у нашей страны есть только один способ возврата ценностей. Вернуть захваченное в натуральной форме. То есть «украинской землёй» и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней. (Я, понятно, не про земли новых регионов России, они и так наши.)

Так что всякий незаконный захват арестованных российских средств или доходов с них должен конвертироваться в дополнительные территории и иное имущество страны 404. Ну или изъятием ценностей Британской Короны. Их ещё достаточно в разных местах, включая и находящиеся в России".

Конечно, с христианской точки зрения, слова Дмитрия Медведева могут восприниматься весьма неоднозначно. «Кто же скажет брату своему: „рака“, подлежит синедриону; а кто скажет: „безумный“, подлежит геенне огненной», — говорит Господь в Евангелии (Матф.5:22). А потому наименование английского негра «придурком» — это по-христиански уж точно чересчур и весьма небезопасно в перспективе Страшного Суда.

С другой стороны, без этого Дмитрию Медведеву будет крайне сложно занять место Жириновского, а запрос на такого резкого политика в российском обществе, очевидно, очень высок, и это прекрасно понимает зампред Совбеза России. Так что с политической точки зрения нарочитая грубость Медведева вполне понятна.

Русская линия