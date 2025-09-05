Русская линия
Сводка новостей от 5 сентября 2025

В Администрации Президента РФ состоялось обсуждение текущих вопросов взаимодействия государства и религиозных объединений
Главной темой встречи стала подготовка проведения различных мероприятий в 2025 году, в том числе Дня народного единства…

В Администрации Президента РФ состоялось обсуждение текущих вопросов взаимодействия государства и религиозных объединенийВ Администрации Президента Российской Федерации под председательством главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойды состоялось заседание Комиссии по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Совета при Президенте Российской Федерации по взаимодействию с религиозными объединениями, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В ходе заседания обсуждались вопросы подготовки проведения различных мероприятий в 2025 году: Форума российской идентичности, Международного межрелигиозного молодежного форума, Форума «Религия и мир», проекта «100 дат российской идентичности» и других. Кроме того, затрагивались вопросы участия религиозных организаций России в празднования всенародного праздника — Дня народного единства.

В дискуссии участвовали члены комиссии и приглашенные участники: представители органов государственной власти, Общественной палаты Российской Федерации, российских религиозных объединений и эксперты.

Со стороны Русской Православной Церкви в заседании также приняли участие руководитель сектора по связям с епархиями Синодального отдела по делам молодежи иерей Василий Родионов, руководитель управления по работе с государственными структурами Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ П. Лебедев и специалист этого управления П. Овсянников.

Владимир Путин не видит никакого практического смысла встречаться с Владимиром Зеленским
В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума президент России высказался о перспективах мирных переговоров с Украиной и обозначил условия Москвы...

Дмитрий Медведев метит на место Владимира Жириновского
Зампред Совбеза России назвал главу МИД Великобритании «придурком» после того, как тот сообщил, что Англия направит 1,3 млрд долларов от российских активов на вооружение Украины...

Православная Церковь в Америке официально признала Македонскую Православную Церковь
В Вашингтоне состоялась Божественная Литургия, за которой от одной Чаши причастились Митрополит Вашингтонский Тихон и Архиепископ Охридский и Македонский Стефан...

Зеленский собирает вокруг себя откровенных богоборцев
«Ответственной по религиям» от Офиса президента Украины стала давняя ненавистница УПЦ Вита Титаренко...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем первых жертв красного террора...

