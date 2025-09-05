Главной темой встречи стала подготовка проведения различных мероприятий в 2025 году, в том числе Дня народного единства…

В Администрации Президента Российской Федерации под председательством главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойды состоялось заседание Комиссии по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Совета при Президенте Российской Федерации по взаимодействию с религиозными объединениями, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В ходе заседания обсуждались вопросы подготовки проведения различных мероприятий в 2025 году: Форума российской идентичности, Международного межрелигиозного молодежного форума, Форума «Религия и мир», проекта «100 дат российской идентичности» и других. Кроме того, затрагивались вопросы участия религиозных организаций России в празднования всенародного праздника — Дня народного единства.

В дискуссии участвовали члены комиссии и приглашенные участники: представители органов государственной власти, Общественной палаты Российской Федерации, российских религиозных объединений и эксперты.

Со стороны Русской Православной Церкви в заседании также приняли участие руководитель сектора по связям с епархиями Синодального отдела по делам молодежи иерей Василий Родионов, руководитель управления по работе с государственными структурами Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ П. Лебедев и специалист этого управления П. Овсянников.

