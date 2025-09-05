2 сентября 2025 года Офис президента Украины назначил новую руководительницу проектов в сфере культуры, истории и религии Украины, которой стала давняя ненавистница Украинской Православной Церкви доцентка Национальной академии наук Украины Вита Титаренко, сообщает портал Raskolam.net.

Телеграм-канал «Первый казацкий» опубликовал журналистское расследование, в котором сообщается, что Титаренко часто и безосновательно критиковала Украинскую Православную Церковь, одобряла рейдерские захваты храмов УПЦ и снос Десятинной церкви в Киеве.

«Титаренко, как и Еленский, начала и приобретала опыт в советские безбожные времена. Антицерковную позицию она занимает стабильно и давно. Чего только стоит её участие в событиях вокруг варварского захвата рейдерами старинного храма УПЦ в с. Птича на Ровенщине. В то время Титаренко принимала активное участие в нивелировании преступления и пыталась выдать воровское нападение за „конфликт между верующими“. Относительно УПЦ у советской религиоведки позиция очевидна: она цитирует своего „приятеля“, который заявляет, что принадлежать к Церкви „отвратительно“ и „преступно“. Титаренко принимала активное участие в создании „ПЦУ“ и продолжает и дальше лоббировать эту структуру. За участие в „выпрашивании“ Томоса для структуры Епифания, Думенко наградил религиоведу грамотой», — отмечается в расследовании.

Отдельно было обращено внимание на отношение Титаренко к Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. Чиновница ожидаемо критикует присутствие УПЦ в обители, называя монахов Церкви «оккупантами».

«Титаренко сравнивает братию обители, которая восстанавливала монастырь и возрождала в нем монашескую жизнь, с захватчиками. Называет Лавру „национальной святыней“, „государственной собственностью“ и считает „восстановлением справедливости“ уничтожение монашеской жизни. Итак, что мы имеем. Титаренко стабильно разжигает ненависть против верующих и духовенства УПЦ, радуется государственной экспроприации и уничтожению святынь, лоббирует „ПЦУ“. Полный набор новейших большевиков», — добавили в «Первом казацком».

Русская линия