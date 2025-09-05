Русская линия
Сводка новостей от 5 сентября 2025

Зеленский собирает вокруг себя откровенных богоборцев
«Ответственной по религиям» от Офиса президента Украины стала давняя ненавистница УПЦ Вита Титаренко…

Вита Титаренко2 сентября 2025 года Офис президента Украины назначил новую руководительницу проектов в сфере культуры, истории и религии Украины, которой стала давняя ненавистница Украинской Православной Церкви доцентка Национальной академии наук Украины Вита Титаренко, сообщает портал Raskolam.net.

Телеграм-канал «Первый казацкий» опубликовал журналистское расследование, в котором сообщается, что Титаренко часто и безосновательно критиковала Украинскую Православную Церковь, одобряла рейдерские захваты храмов УПЦ и снос Десятинной церкви в Киеве.

«Титаренко, как и Еленский, начала и приобретала опыт в советские безбожные времена. Антицерковную позицию она занимает стабильно и давно. Чего только стоит её участие в событиях вокруг варварского захвата рейдерами старинного храма УПЦ в с. Птича на Ровенщине. В то время Титаренко принимала активное участие в нивелировании преступления и пыталась выдать воровское нападение за „конфликт между верующими“. Относительно УПЦ у советской религиоведки позиция очевидна: она цитирует своего „приятеля“, который заявляет, что принадлежать к Церкви „отвратительно“ и „преступно“. Титаренко принимала активное участие в создании „ПЦУ“ и продолжает и дальше лоббировать эту структуру. За участие в „выпрашивании“ Томоса для структуры Епифания, Думенко наградил религиоведу грамотой», — отмечается в расследовании.

Отдельно было обращено внимание на отношение Титаренко к Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. Чиновница ожидаемо критикует присутствие УПЦ в обители, называя монахов Церкви «оккупантами».

«Титаренко сравнивает братию обители, которая восстанавливала монастырь и возрождала в нем монашескую жизнь, с захватчиками. Называет Лавру „национальной святыней“, „государственной собственностью“ и считает „восстановлением справедливости“ уничтожение монашеской жизни. Итак, что мы имеем. Титаренко стабильно разжигает ненависть против верующих и духовенства УПЦ, радуется государственной экспроприации и уничтожению святынь, лоббирует „ПЦУ“. Полный набор новейших большевиков», — добавили в «Первом казацком».

Владимир Путин не видит никакого практического смысла встречаться с Владимиром Зеленским
В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума президент России высказался о перспективах мирных переговоров с Украиной и обозначил условия Москвы...

Дмитрий Медведев метит на место Владимира Жириновского
Зампред Совбеза России назвал главу МИД Великобритании «придурком» после того, как тот сообщил, что Англия направит 1,3 млрд долларов от российских активов на вооружение Украины...

Православная Церковь в Америке официально признала Македонскую Православную Церковь
В Вашингтоне состоялась Божественная Литургия, за которой от одной Чаши причастились Митрополит Вашингтонский Тихон и Архиепископ Охридский и Македонский Стефан...

В Администрации Президента РФ состоялось обсуждение текущих вопросов взаимодействия государства и религиозных объединений
Главной темой встречи стала подготовка проведения различных мероприятий в 2025 году, в том числе Дня народного единства...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем первых жертв красного террора...

