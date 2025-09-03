В поездке приняли участие священнослужители из 22 стран Африканского континента, где есть присутствие Русской Православной Церкви…

29 августа 2025 года завершилась паломническая поездка в Россию тридцати благочинных и старших священников, представляющих 22 страны пастырской ответственности Патриаршего экзархата Африки, сообщает Служба коммуникации ОВЦС

Священнослужители встретились со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и сослужили Его Святейшеству в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы за всенощным бдением в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, участвовали в первой церковно-практической конференции благочинных Патриаршего экзархата Африки и пресс-конференции, посвященной миссии Русской Православной Церкви. Также священники приняли участие в богослужениях в храмах столицы, в беседах с митрополитом Константином и пастырских собраниях, а также посетили с экскурсиями святыни, храмы и монастыри.

В состав делегации вошли викарий Патриаршего экзархата Африки епископ Луховицкий Евфимий, благочинные церковных округов в ЮАР, Кении, Танзании, Нигерии, Камеруне, Демократической Республике Конго, Республике Конго, Уганде, Бурунди, Малави, ЦАР, Руанде, Мадагаскаре, Кот-д`Ивуаре, Того, Бенине и Буркина-Фасо, а также клирики Экзархата в Анголе, Габоне, Замбии и Маврикии.

21 августа в гостинице «Даниловская» делегацию встретил митрополит Константин. Владыка приветствовал священнослужителей и провёл общее собрание.

22, 25 и 26 августа состоялась церковно-практическая конференция. В первый день мероприятия с докладами выступили митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин, председатель Миссионерского отдела Экзархата иерей Георгий Максимов, помощник экзарха по религиозному образованию и катехизации протоиерей Тигрий Хачатрян, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков, клирик Петрозаводской епархии иерей Станислав Распутин. Слово произнес также наместник Свято-Троицкого мужского монастыря в Чебоксарах архимандрит Василий (Паскье).

Во второй день конференции выступили викарий Патриаршего экзархата Африки епископ Евфимий, благочинные и старшие священники приходов Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий. В общей сложности было представлено 30 докладов.

В завершающий день работы конференции состоялся мастер-класс по продвижению церковного контента в социальных сетях, организованный коллективом телеканала RT. Затем прошёл семинар, на котором с сообщениями выступили помощники экзарха по просветительской деятельности протоиерей Тигрий Хачатрян, иерей Анатолий Трушин и диакон Георгий Юренко.

23 августа делегация благочинных посетила с экскурсией Красную площадь, соборы Московского Кремля, Богородице-Рождественский, Сретенский и Данилов монастыри.

Вечером, в канун Недели 11-й по Пятидесятнице, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин совершил всенощное бдение в храме Воскресения Словущего в Даниловской Слободе г. Москвы. Ему сослужили епископ Луховицкий Евфимий и другие члены делегации Патриаршего экзархата Африки.

В Неделю 11-ю по Пятидесятнице, состоялась паломническая поездка в Троице-Сергиеву лавру. В Успенском соборе обители наместник Троице-Сергиевой лавры епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл возглавил Божественную литургию в сослужении митрополита Константина, епископа Евфимия, сотрудников Экзархата в священном сане, братии обители и африканского духовенства.

В этот же день в малом актовом зале Московской духовной академии состоялась встреча африканских клириков с епископом Кириллом, после чего для них была организована экскурсия по обители.

26 августа в ТАСС состоялась пресс-конференция «Русская Православная Церковь в странах Африки: миссия и планы развития». На вопросы журналистов ответили митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин, благочинный Центрального церковного округа в Танзании архимандрит Филарет (Кимаро), благочинный церковного округа Нанди в Кении иерей Тит Кипнгени, благочинный Центральноафриканского церковного округа (ЦАР) иерей Сергий Воемава, благочинный Западноафриканского церковного округа (Кот-д`Ивуар, Бенин, Того, Буркина-Фасо) иерей Парфений Дансу, благочинный Южного церковного округа Мадагаскара иерей Николай Рамарусун Бруно.

27 августа в Патриаршем зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял делегацию Патриаршего экзархата Африки во главе с митрополитом Каирским и Северо-Африканским Константином.

Во встрече приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла епископ Раменский Алексий, советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС протоиерей Игорь Выжанов и члены делегации Патриаршего экзархата Африки: председатель миссионерского отдела Экзархата иерей Георгий Максимов, помощник экзарха по религиозному образованию и катехизации протоиерей Тигрий Хачатрян, благочинные церковных округов Патриаршего экзархата Африки.

В начале встречи с приветственным словом к Предстоятелю Русской Православной Церкви обратился митрополит Константин.

Затем Святейший Патриарх Кирилл произнес Первосвятительское слово и развернуто ответил на вопросы африканских священнослужителей.

По окончании беседы Предстоятель удостоил церковных наград духовенство Патриаршего экзархата Африки. Во внимание к усердным архипастырским трудам Святейший Патриарх Кирилл преподал митрополиту Каирскому и Северо-Африканскому Константину Патриаршие памятные крест и панагию. По благословению Его Святейшества ряд клириков Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий Патриаршего экзархата Африки за усердное служение Святой Церкви были удостоены знаков Патриаршего внимания и богослужебно-иерархических наград.

Вечером, в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. В числе сослуживших Его Святейшеству были митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин и члены делегации Патриаршего экзархата Африки. На богослужении присутствовали послы Бенина, ЦАР и Бурунди в России, а также представители Посольств Кот д’Ивуара, ЮАР, Руанды, Анголы и Мадагаскара.

В праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Патриарший экзарх Африки митрополит Константин совершил Литургию в храме святителя Филиппа, митрополита Московского, в Мещанской Слободе г. Москвы. Ему сослужили иерей Георгий Максимов, протоиерей Тигрий Хачатрян, консультант Отдела внешних церковных связей иерей Александр Карзан, благочинные церковных округов Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий и клирики храма.

29 августа паломническая поездка завершилась. В гостинице «Даниловская» владыка Константин тепло попрощался с африканскими священнослужителями, произнёс напутственное слово и преподал им архипастырское благословение.

