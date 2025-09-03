2 сентября 2025 года в Москве состоялся внеочередной съезд Всемирного русского народного собора, который прошёл под председательством управляющего делами Московской Патриархии митрополита Воскресенского Григория, ректора Российского православного университета святого Иоанна Богослова Александра Щипкова, члена Общественной палаты Российской Федерации Сергея Рудова и председателя Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаила Иванова, сообщает пресс-служба ВРНС.

Митрополит Григорий, открывая съезд, передал его организаторам и участникам благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — главы ВРНС, отметив, что «Его Святейшество регулярно и тщательно следит за работой Всемирного русского народного собора, и важно, что наши инициативы находят отражение в общественной и государственной жизни».

В начале работы съезда благодарственной Грамотой отмечена деятельность сопредседателя Махачкалинского отделения ВРНС Галины Арнаутовой, был особо подчёркнут её вклад в сохранение духовно-нравственных ценностей и укрепление межконфессионального согласия.

Всего в работе съезда приняли участие делегаты от 73 региональных отделений ВРНС, делегаты от 5 коллективных членов Собора, члены Бюро Президиума ВРНС, приглашенные гости. Число участников составило до 200 человек.

Во исполнение резолюции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла участники съезда утвердили в должности руководителя секретариата ВРНС руководителя Юридической службы Московской митрополии, секретаря Епархиального совета, настоятеля Никольского собора в Павшинской пойме г. Красногорска (Московская обл.) иерея Василия Лосева. Отец Василий поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла за высокое доверие и за поддержку участников съезда.

«Постараюсь быть для всех вас добрым помощником и надёжной опорой в соборных делах», — сказал отец Василий в своём первом слове в новой должности.

Одним из главных вопросов повестки дня стало проведение XXVII Всемирного русского народного собора на тему «К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг». Он пройдет в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя 18 и 19 ноября 2025 года. В первый день будут работать тематические секции, а пленарное заседание с участием Предстоятеля Русской Православной Церкви состоится 19 ноября.

Заместители Главы ВРНС А. Щипков, С. Рудов, М. Иванов рассказали о ходе подготовки пленарного заседания XXVII-го Собора и секционных заседаний по десяти разным направлениям.

Участники съезда обсудили вопросы миграционной сферы. Руководитель секретариата ВРНС иерей Василий Лосев подчеркнул, что целью Собора как общественной организации является сохранение идентичности русского народа, и в этом отношении избыточное присутствие мигрантов в России представляет собой угрозу.

Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра К. Карасёв поделился с участниками съезда опытом в решении мигрантской проблемы. Он отметил, что Подмосковье является для мигрантов «точкой притяжения». Снимая в целях экономии жилье за пределами столицы, мигранты работают в Москве, но весь их досуг остается сосредоточенным на Московской области, где, согласно официальным данным, насчитывается 500 тысяч трудовых мигрантов. Это очень высокая цифра в сравнении с Москвой, где живут около 700 — 800 тысяч мигрантов. По словам К. Карасёва, с января по июль 2025 года мигранты совершили в Московской области около 4200 преступлений, и это на 20 процентов больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Среди основных преступлений — незаконный оборот наркотических веществ, причинение вреда здоровью, убийства, изнасилования. Частично проблему с мигрантской преступностью удается решить формированием народных дружин, в которых активные молодые мужчины дежурят вместе с полицейскими и выезжают с ними по звонкам от жителей. Они заинтересованы, неподкупны, поскольку они местные, и здесь же, в подмосковных городах и посёлках живут их жёны, дети, родители. Участникам таких дружин выдали форму, закупили несколько машин для патрулирования больших территорий, организовали почасовую оплату — и на многих тревожных точках получилось навести порядок: например, на детских площадках, где мигранты нередко разжигали костры для приготовления пищи, а также у школ, где они подкарауливают с опасными намерениями учениц. Что же касается расселения так называемых резиновых квартир и спонтанно обустроенных обрядовых мест в жилом секторе и близ учебных учреждений, где в итоге создаются целые столпотворения из машин и людей — это не менее острая проблема, однако, по словам Карасёва, некоторые наиболее напряженные инциденты, пусть и с большим трудом, исчерпаны.

К. Карасёв предложил на законодательном уровне обязать работодателей строить общежития возле складов и других объектов, куда предполагается собрать на работу мигрантов. Это может стать одной из мер, которые снизят напряжение жителей.

Министр внутренней политики Калужской области О. Калугин в своем выступлении добавил, что огромной проблемой в России остается получение мигрантами гражданства на незатруднительных условиях. Он подчеркнул, что слабо контролируемая иммиграция является не менее серьезной проблемой. В Калужской области российский паспорт можно получить только по специальному сертификату при условии, что человек живет в России минимум пять лет. После того, как была введена эта мера, число мигрантов в Калужской области уменьшилась в 2,5 раза. Сейчас иx насчитывается 33 000 человек. По мнению Калугина, программа по установлению серьезных ограничительных мер должна работать повсеместно в России, поскольку присвоение гражданства в последние годы шло с большими нарушениями, и нелишне проверить правомерность всех случаев обретения российских паспортов, ведь у приспособленческой иммиграции много минусов, и в первую очередь она отягощает социальную сферу. Калугин утверждает, что многие из получивших российское гражданство просто изловчились попасть в «Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», не являясь при этом близкими нам ни по традициям, ни по менталитету, ни по любви к России и ее народу. Калужская область вышла из этой программы в 2022 году.

По предложению члена Бюро ВРНС, ректора Санкт-Петербургского университета Н. Кропачева участники съезда приняли решение сформировать при Всемирном русском народном соборе специальную комиссию, которая предлагала бы, обосновывала, разрабатывала и продвигала самые горячие инициативы по сохранению идентичности государствообразуюшего народа, а значит безопасности и суверенитета России.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов сообщил, что уже 25% от общего числа частных клиник на территории Российской Федерации добровольно отказались от осуществления абортов. В Республике Крым наблюдается «осторожный» рост рождаемости. Именно государственное обслуживание, отмечает иерей Фёдор Лукьянов, делает жизнь ребенка до рождения наиболее сохранной. Благодаря Году семьи и самым разным мерам, предпринятым для сохранения здоровья матери и жизни ребенка до рождения, в 2024 году был установлен абсолютный минимум оборота препаратов для медикаментозного аборта: в медучреждения их поступило на 33% меньше, чем в 2023 году, и на 46% меньше, чем в 2022-м.

В своем выступлении иерей Фёдор Лукьянов предложил рассмотреть вопрос о наказании за производство, размещение и распространение рекламы абортов. Он также отметил, что уже 40 регионов перешли на отмену критериев нуждаемости при выделении пособий, и это серьезная помощь многодетным семьям.

Руководительница экспертно-аналитического управления Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства И. Ямбулатова рассказала на Соборном съезде о законодательных инициативах по охране репродуктивного здоровья, материнства и детства. Она отметила, что важна смена коннотации. Например, в 323-м Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» есть 56-я статья, которая так и называется — «Прерывание беременности».

«Эта статья не соответствует ни преамбуле, ни принципам закона. А это значит, что она должна быть переименована, и в нее нужно включить пять медико-клинических рекомендаций Русской Православной Церкви, разработанных по поручению Святейшего Патриарха Кирилла. И демонстрация УЗИ плода человека, и прохождение доабортного консультирования в обязательном порядке», — сказала Ямбулатова, выразив надежду на скорейшую реализацию инициативы.

A. Громова — член Бюро Президиума ВРНС, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» пригласила всех на XIV Елисаветинский крестный ход, который состоится 14 сентября в историческом Императорском имении «Ильинское-Усово» с переправой через Москву-реку по понтонному мосту и на плотах. Ежегодно участие в крестном ходе принимают тысячи верующих не только Одинцовского округа и Московской области, но и других регионов России. Крестный ход возобновлен в честь великокняжеской четы — Сергея Александровича, пятого сына Александра II, московского генерал-губернатора, главнокомандующего Московским военным округом, и его супруги, святой княгини Елизаветы Фёдоровны.

Член Бюро Президиума ВРНС, сопредседательница регионального отделения в Республике Крым Е. Аксенова обратила внимание участников Соборного съезда на детский литературный и сценический контент, на искажение старинных русских сказок и сюжетов, на подмену нравственных смыслов и в целом на двусмысленные сценарии детских мероприятий, которые вовсе не являются воспитывающими. А. Щипков поблагодарил Елену Александровну за то, что она подняла столь важную тему, и как член правления Союза писателей России заверил её, что вопрос о детской литературе уже поднят в беседе с главой Союза В. Мединским, а значит будет решаться наряду со взрослой проблематикой в этой области.

В рамках Соборного съезда обсудили организацию принесения мощей святителя Тихона в города России и Белоруссии, приуроченного к 200-летию блаженной кончины святого, а также форумы и конференции ВРНС, которые уже прошли, и которые еще предстоит провести Всемирному русскому народному собору в 2025 году.

Так, заместитель главы ВРНС А. Щипков рассказал о форуме «Русский мир против нацизма», который по благословению Святейшего Патриарха Кирилла пройдет в Смоленске во второй раз. Это свершится, как и в прошлом году, 25 сентября, в 82-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Завершился Соборный съезд молитвой «Достойно есть».

