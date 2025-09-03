Преподобная Марфа (в миру Мария Семёновна Милюкова) родилась 10 февраля 1810 года в семье крестьян Нижегородской губернии Ардатовского уезда, деревни Погиблово (ныне Малиновка). Когда Марии исполнилось 13 лет, она вместе с сестрой Прасковьей в первый раз пришла к преподобному Серафиму Саровскому. Это случилось 21 ноября 1823 года в день Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Великий старец, провидя, что девочка Мария есть избранный сосуд благодати Божией, не позволил ей возвратиться домой, а приказал оставаться в общине. Таким образом, 13-летняя Мария Семёновна подступила в число избранных Серафимовых сирот, в общину матушки Александры.

С ранних лет она начала вести подвижническую жизнь, превосходя по суровости подвига даже сестёр общины, отличавшихся строгостью жизни. Непрестанная молитва была её пищей, и только на необходимые вопросы она отвечала с кротостью. Она была почти молчальница, и батюшка Серафим особенно нежно и исключительно любил её, посвящая во все откровения свои, будущую славу обители и другие великие духовные тайны.

Вскоре после поступления Марии в общину при Казанской церкви Царица Небесная благоволила создать рядом с этой общиной новую, с которой и началось создание обетованной Царицей Небесной матушке Александре обители.

В течение четырёх лет подвизалась Мария, помогая преподобному Серафиму и сёстрам в устроении новой общины.

Преподобная Марфа прожила в обители всего шесть лет и в 19 лет от рождения мирно и тихо отошла ко Господу. 21 августа 1829 года Дивеевская обитель лишилась этой чудной, святой жизни отроковицы, Марии Семёновны Милюковой, схимонахини Марфы. Предузнав духом час её кончины, преподобный Серафим вдруг заплакал и с величайшей скорбью сказал о. Павлу, своему соседу по келии: «Павел! А ведь Мария-то отошла, и так мне её жаль, так жаль, что, видишь, всё плачу!»

В 2000 г. схимонахиня Марфа причислена к лику местночтимых святых Нижегородской епархии, и ныне её мощи почивают в храме Рождества Богородицы в Серафимо-Дивеевском монастыре.

Русская линия