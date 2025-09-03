В Кировской и Брянской областях начали действовать штрафы за склонение женщин к убийству ребёнка в утробе матери путём уговоров, предложений, подкупа и обмана…

1 сентября 2025 года в Кировской и Брянской областях России вступил в силу закон о запрете склонения к абортам. Число российских регионов, где введены такие ограничения, достигло 23. Причём ещё в двух регионах такие же запреты находятся на рассмотрении местных парламентов, сообщает РБК.

Под склонением к аборту понимается «совершение действий с целью понуждения беременной женщины к аборту искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана». Информирование о наличии медицинских показаний к аборту к таким действиям не относится.

За нарушение этих региональных законов предусмотрены штрафы. Для обычных людей они составляют от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Штрафы для должностных и юридических лиц значительно выше и различаются от региона к региону. Максимальный штраф для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. — действует в Крыму.

Первыми такой закон приняли в Мордовии — он вступил в силу в августе 2023 года. Ряд регионов последовали этому примеру, а Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ввести такой запрет и на федеральном уровне, поскольку такие меры просто необходимы в условиях демографического кризиса.

По оценке Росстата, количество абортов в России устойчиво снижается с начала 1990-х — в среднем на 6% в год. В феврале 2025-го глава департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елена Шешко сообщила, что за последние десять лет количество абортов якобы снизилось более чем в 3,5 раза.

Впрочем, эти цифры очень сомнительны. Ведь нынешняя статистика абортов вообще никак не учитывает медикаментозные аборты, совершаемые дома, а таблетки для внутриутробного убийства ребёнка ныне можно купить в любой российской аптеке. Кроме того, значительная часть абортов совершается в частных клиниках, которые не предоставляют никаких точных данных о количестве проведённых ими «операций». А потому реальное число абортов в России гораздо выше, чем декларируют российские власти.

Русская линия