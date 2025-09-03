Русская линия
Сводка новостей от 3 сентября 2025

Украинские музейщики и Минкульт Украины отказываются отвечать, что они делали с мощами преподобных отцов Киево-Печерских
Попытки братии Киево-Печерской Лавры узнать подробности вскрытия нетленных мощей наталкиваются на противодействие чиновников…

Минкульт УкраиныАдвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил в своем Телеграм-канале о получении официального ответа от руководства Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» на адвокатский запрос, связанный с вскрытием рак с мощами преподобных отцов Печерских и их перемещением из пещер Киево-Печерской Лавры в складские помещения, передаёт СПЖ.

Вместо предоставления исчерпывающей и обоснованной информации исполняющая обязанности заповедника С. Котляревская фактически отказалась дать ответ по существу вопроса, заявив, что ей нужно разрешение следователя или прокурора.

Аналогичная ситуация произошла при обращении адвоката в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины. Ведомство также отказало в предоставлении ответа, указав: «С целью получения информации по вопросам 5 и 6 Вашего запроса рекомендуем непосредственно обратиться в Национальный заповедник „Киево-Печерская лавра“».

Отец Никита подчеркнул, что «такая позиция и перекладывание ответственности свидетельствует о сознательных попытках замолчать реальные обстоятельства относительно осуществляемых действий в отношении нетленных мощей и в дальнейшем уклониться от ответственности за свои действия».

В связи с этим, как сообщил адвокат, представители Лавры подали жалобу в Совет адвокатов Киевской области с целью привлечения виновных лиц к ответственности по ч. 5 ст. 212−3 КУоАП и недопущения дальнейшего надругательства над святынями.

Всемирный Русский Народный Собор выступил за ужесточение миграционной политики и запрет рекламы абортов
Во внеочередном съезде Собора в Москве приняли участие около 200 делегатов со всей России...

Архиепископ Зеленоградский Савва: В Общемосковском Крестном ходе примут участие все, кто придут
Заместитель управделами Московской Патриархии опроверг слухи о том, что в православном шествии 7 сентября примут участие только те, кто записан в некие списки...

Число регионов России, где введён запрет на склонение к абортам, достигло 23
В Кировской и Брянской областях начали действовать штрафы за склонение женщин к убийству ребёнка в утробе матери путём уговоров, предложений, подкупа и обмана...

Завершилась паломническая поездка благочинных Патриаршего экзархата Африки в Россию
В поездке приняли участие священнослужители из 22 стран Африканского континента, где есть присутствие Русской Православной Церкви...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память преподобной Марфы Дивеевской...

