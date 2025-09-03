Заместитель управделами Московской Патриархии опроверг слухи о том, что в православном шествии 7 сентября примут участие только те, кто записан в некие списки…

Доступ на общемосковский Крестный ход 7 сентября будет свободным, участникам Крестного хода будет раздаваться вода на старте и по ходу маршрута. Об этом в своём Telegram-канале заявил председатель Синодального миссионерского отдела, заместитель Управляющего делами Московской Патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), сообщает ТАСС.

«Вслед за Святейшим Патриархом всех вас призываю, отложив день отдыха и поездок на дачу, собраться 7 сентября на большое торжество Первопрестолного града — общемосковский крестный ход, чтобы в этом молитвенном шествии явить наше единство как православных москвичей, явить величие единой православной Москвы», — призвал владыка.

«В этот день во всех храмах Москвы будет совершена одна Божественная литургия, около 7:00 часов утра — точнее указано в расписании каждого храма. Затем все приглашаются собраться у Храма Христа Спасителя, на улице Волхонка, начиная с 10:00 утра, вход со стороны Боровицкой площади. Пока крестоходцы будут собираться Святейший Патриарх совершит Божественную литургию в Храме Христа Спасителя. По её завершении начнётся крестный ход», — отметил архиепископ Савва.

«Говорят, где-то разносят слухи, что проход на наше большое торжество — общемосковский крестный ход 7 сентября будет на основании регистрации и по спискам. Сам не видел, где бы это распространялось, но на всякий случай напишу: это не так, проход на общемосковский крестный ход 7 сентября будет свободный (после досмотра через рамки, конечно)», — написал архипастырь.

Он отметил, что с собой не следует брать большую технику, колющие и режущие предметы и напитки, поскольку «их не допустят при досмотре». «Вода будет раздаваться на месте сбора и по маршруту», — добавил архиерей.

«Важно иметь в виду, что часть крестоходцев может быть перенаправлена с Волхонки на Пречистенскую набережную для ожидания начала крестного хода, если Волхонка переполнится. Не переживайте по этому поводу: в самом крестном ходе примут участие все, кто придут», — заявил владыка Савва.

Общегородской Крестный ход во главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом пройдёт в Москве от Храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря 7 сентября после окончания Божественной литургии в храме Христа Спасителя. Приглашаются все желающие.

