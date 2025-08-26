Русская линия
Сводка новостей от 26 августа 2025

Митрополит Бориспольский Антоний: «Ныне преподобные Киево-Печерские разделяют поругание со всеми преследуемыми чадами Церкви»
Управляющий делами Украинской Православной Церкви прокомментировал манипуляции музейных работников с мощами преподобный отцов Печерских…

Митрополит Бориспольский и Броварской АнтонийУправляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский Антоний на страницах портала «Православная жизнь» опубликовал подробный комментарий по поводу вскрытия мощей преподобных Киево-Печерских отцов, дав жёсткую оценку действиям музейных работников.

Ниже мы публикуем текст владыки целиком:

«Шокирующие, без преувеличения, кадры неблагоговейного обращения сотрудников музея с мощами преподобных Киево-Печерских поразили верующих в самое сердце.

Кажется, равнодушными в данной ситуации могли остаться лишь люди, у которых не осталось ни капли веры.

Только человек, совсем далекий от знания истории, мог не провести параллели между нынешним кощунством и кампанией по вскрытию мощей, которую проводили безбожники почти сто лет назад.

Удивительно, но те, кто постоянно декларирует борьбу с давно канувшим в лету коммунизмом, своими деяниями фактически повторяют все кощунства, некогда совершенные большевиками над Церковью и святынями. Как так вышло?

С духовной точки зрения всё объяснимо. Можно идеологически расходиться с безбожным большевизмом, но как только начинаешь бороться с Церковью, то сам превращаешься в такого же «комиссара с наганом».

Любая борьба с Церковью — это бесовщина, а бесам не всё ли равно, под каким именно флагом совершаются вдохновленные ими кощунства?

Светскому обывателю наша реакция может показаться преувеличенной, излишне эмоциональной, но только потому, что человек без Бога не в состоянии увидеть духовную битву, происходящую в этом мире и в душах людей.

Когда преподобные Антоний и Феодосий основывали Печерскую обитель, они строили именно монастырь — место молитвы и спасения, а не абстрактный «культурный центр». Лавра стала культурным центром оттого, что культура всегда сопряжена с высшим.

Однако имеет место и обратный процесс: без духовности, без молитвы святыни превращаются в мертвую оболочку, как тело без души становится трупом. Как раз это мы сейчас и наблюдаем в Киево-Печерской Лавре.

Никакой музейщик, даже самый доброжелательный, никогда не сможет по-настоящему беречь духовное наследие, если сам не будет церковным человеком. Потому мы сегодня и не видим бережного отношения к великим православным святыням. Там, где нет веры, не будет благоговения и почтения к мощам святых.

Но как ни ранит всё происходящее, для нас это важный знак: ныне преподобные Киево-Печерские разделяют поругание со всеми преследуемыми чадами Церкви. Что же до кощунников, то мы не должны гневаться и тем радовать лукавого, — можно лишь ужаснуться их участи, если не покаются, ведь из церковной истории мы знаем, какова участь поругателей святынь.

В который раз осеним себя крестным знамением и от сердца произнесем слова нашего Господа: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Нас же да укрепят молитвы всех преподобных Киево-Печерских!"

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Бориспольский Антоний: «Ныне преподобные Киево-Печерские разделяют поругание со всеми преследуемыми чадами Церкви»
Управляющий делами Украинской Православной Церкви прокомментировал манипуляции музейных работников с мощами преподобный отцов Печерских...

В Донской монастырь Москвы будет принесена чудотворная икона Божией Матери «Донская»
В честь престольного праздника, отмечаемого 1 сентября, гостей обители ждут широкие церковные торжества...

Российские вузы включились в поддержку студенток, отказавшихся от абортов
Уже более 300 высших учетных заведений России приняли решение переводить студенток, родивших детей в период обучения, с платного отделения на бюджет...

Лучшие времена Украинской Православной Церкви
Насельник афонского монастыря Ксенофонт, написавший Томос об автокефалии, выданный Фанаром украинским раскольникам, заявил, что «сейчас наступили лучшие времена для украинского Православия»...

Православные и католики Святой Земли призвали остановить захват Израилем города Газа
Иерусалимский Патриарх Феофил и глава Иерусалимского латинского патриархата кардинал Пьербаттиста Пиццабалла выступили с совместным заявлением...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти святителя Тихона Задонского, мы вспоминаем генерал-майора Г. А. Мина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика