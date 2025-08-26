Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский Антоний на страницах портала «Православная жизнь» опубликовал подробный комментарий по поводу вскрытия мощей преподобных Киево-Печерских отцов, дав жёсткую оценку действиям музейных работников.

Ниже мы публикуем текст владыки целиком:

«Шокирующие, без преувеличения, кадры неблагоговейного обращения сотрудников музея с мощами преподобных Киево-Печерских поразили верующих в самое сердце.

Кажется, равнодушными в данной ситуации могли остаться лишь люди, у которых не осталось ни капли веры.

Только человек, совсем далекий от знания истории, мог не провести параллели между нынешним кощунством и кампанией по вскрытию мощей, которую проводили безбожники почти сто лет назад.

Удивительно, но те, кто постоянно декларирует борьбу с давно канувшим в лету коммунизмом, своими деяниями фактически повторяют все кощунства, некогда совершенные большевиками над Церковью и святынями. Как так вышло?

С духовной точки зрения всё объяснимо. Можно идеологически расходиться с безбожным большевизмом, но как только начинаешь бороться с Церковью, то сам превращаешься в такого же «комиссара с наганом».

Любая борьба с Церковью — это бесовщина, а бесам не всё ли равно, под каким именно флагом совершаются вдохновленные ими кощунства?

Светскому обывателю наша реакция может показаться преувеличенной, излишне эмоциональной, но только потому, что человек без Бога не в состоянии увидеть духовную битву, происходящую в этом мире и в душах людей.

Когда преподобные Антоний и Феодосий основывали Печерскую обитель, они строили именно монастырь — место молитвы и спасения, а не абстрактный «культурный центр». Лавра стала культурным центром оттого, что культура всегда сопряжена с высшим.

Однако имеет место и обратный процесс: без духовности, без молитвы святыни превращаются в мертвую оболочку, как тело без души становится трупом. Как раз это мы сейчас и наблюдаем в Киево-Печерской Лавре.

Никакой музейщик, даже самый доброжелательный, никогда не сможет по-настоящему беречь духовное наследие, если сам не будет церковным человеком. Потому мы сегодня и не видим бережного отношения к великим православным святыням. Там, где нет веры, не будет благоговения и почтения к мощам святых.

Но как ни ранит всё происходящее, для нас это важный знак: ныне преподобные Киево-Печерские разделяют поругание со всеми преследуемыми чадами Церкви. Что же до кощунников, то мы не должны гневаться и тем радовать лукавого, — можно лишь ужаснуться их участи, если не покаются, ведь из церковной истории мы знаем, какова участь поругателей святынь.

В который раз осеним себя крестным знамением и от сердца произнесем слова нашего Господа: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Нас же да укрепят молитвы всех преподобных Киево-Печерских!"

Русская линия