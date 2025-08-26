1 сентября 2025 года Русской Православная Церковь прославляет Пресвятую Богородицу через Её чудотворную икону, именуемую «Донская». В этот день Донская обитель, история которой неразрывно связана с чудотворным образом, отмечает свой престольный праздник, сообщает официальный сайт Донского монастыря.

По сложившейся традиции, в Донской монастырь из Государственной Третьяковской галереи будет принесен прославленный чудотворный образ Донской иконы Божией Матери. Прибытие святыни ожидается 31 августа.

Икона будет поставлена для всеобщего поклонения в Большом соборе монастыря, где к ней можно будет приложиться до 2 сентября.

Кроме того, 30 августа в Патриаршем зале Донского монастыря по благословению наместника обители митрополита Каширского Феогноста состоится лекция М.В. Артюшенко о Донской иконе Божией Матери «История. Чудеса. Крестные ходы».

Помимо этого, 25 августа в Донской монастырь привезли комплект из одиннадцати колоколов, которые были отлиты мастерами из Романова-Борисоглебска (ныне Тутаев) Ярославской области, сообщила на своей странице ВКонтакте Любовь Кизилова.

Прихожане получили счастливую возможность наблюдать процесс разгрузки. Один из технических специалистов, участвовавших в разгрузке, отметил, что этих колоколов ждали два года. Их установка, которая намечена на ближайшее время, станет очередным, важным этапом кропотливой реставрации монастыря, которая идёт много лет.

В советские годы колокола Донского монастыря постигла страшная участь их собратьев по всей стране, находящейся в ту пору плену большевицкого произвола.

