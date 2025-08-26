26 августа 2025 года на официальном сайте Иерусалимского Патриархата было опубликовано совместное заявление Иерусалимского Патриарха Феофила и главы Иерусалимского латинского патриархата кардинала Пьербаттисты Пиццабалла, в котором они призвали немедленно остановить военную операцию Израиля по полной оккупации сектора Газа.

«Несколько недель назад правительство Израиля объявило о решении взять под контроль город Газа. В последние дни СМИ неоднократно сообщали о масштабной военной мобилизации и подготовке к скорому наступлению. В тех же сообщениях говорится, что население города Газа, где проживают сотни тысяч мирных жителей и где расположена наша христианская община, будет эвакуировано и переселено на юг сектора. На момент публикации этого заявления распоряжения об эвакуации уже были отданы для нескольких районов города Газа», — говорится в документе.

По словам Патриарха Феофила и кардинала Пьербаттисты Пиццабалла, в настоящее время им продолжают поступать сообщения об интенсивных бомбардировках. «Ситуация, которая и до этой операции была драматичной, продолжает ухудшаться и идти к катастрофе. Похоже, заявление израильского правительства о том, что „врата ада откроются“, действительно приобретает трагические очертания».

«Опыт прошлых кампаний в Газе, заявленные намерения израильского правительства в отношении текущей операции и сообщения, поступающие сейчас к нам с мест событий, показывают, что операция — это не просто угроза, а реальность, которая уже находится в процессе реализации», — предупреждают два Предстоятеля.

В документе отмечается, что с началом войны греческий православный комплекс Святого Порфирия и католический комплекс Святого Семейства стали убежищем для сотен мирных жителей, среди которых были старики, женщины и дети. Многие из них ослаблены и истощены из-за трудностей последних месяцев.

«Покинуть Газу и попытаться бежать на юг было бы равносильно смертному приговору. Поэтому духовенство и монахини решили остаться и продолжать заботиться обо всех, кто будет находиться в комплексах. Мы не знаем точно, что произойдёт на местах, не только для нашей общины, но и для всего населения. Мы можем лишь повторить то, что уже говорили: не может быть будущего, основанного на пленении, перемещении палестинцев или мести», — говорится в заявлении.

«Это неправильный путь. Нет никаких оснований оправдывать преднамеренное и насильственное массовое перемещение гражданского населения. Пора остановить эту спираль насилия, положить конец войне и поставить во главу угла общее благо народа. Разрушений и без того было предостаточно — и на оккупированных территориях, и в жизни людей. Нет причин оправдывать содержание мирных жителей в плену и заложниках в тяжелейших условиях. Настало время исцелить многострадальные семьи по обе стороны конфликта», — заявили Патриарх Феофил и кардинал Пьербаттиста, призвав международное сообщество принять меры для прекращения этой бессмысленной и разрушительной войны.

Русская линия