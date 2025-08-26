Русская линия
Сводка новостей от 26 августа 2025

Православные и католики Святой Земли призвали остановить захват Израилем города Газа
Иерусалимский Патриарх Феофил и глава Иерусалимского латинского патриархата кардинал Пьербаттиста Пиццабалла выступили с совместным заявлением…

Иерусалимский Патриарх Феофил и глава Иерусалимского латинского патриархата кардинал Пьербаттиста Пиццабалла выступили с совместным заявлением26 августа 2025 года на официальном сайте Иерусалимского Патриархата было опубликовано совместное заявление Иерусалимского Патриарха Феофила и главы Иерусалимского латинского патриархата кардинала Пьербаттисты Пиццабалла, в котором они призвали немедленно остановить военную операцию Израиля по полной оккупации сектора Газа.

«Несколько недель назад правительство Израиля объявило о решении взять под контроль город Газа. В последние дни СМИ неоднократно сообщали о масштабной военной мобилизации и подготовке к скорому наступлению. В тех же сообщениях говорится, что население города Газа, где проживают сотни тысяч мирных жителей и где расположена наша христианская община, будет эвакуировано и переселено на юг сектора. На момент публикации этого заявления распоряжения об эвакуации уже были отданы для нескольких районов города Газа», — говорится в документе.

По словам Патриарха Феофила и кардинала Пьербаттисты Пиццабалла, в настоящее время им продолжают поступать сообщения об интенсивных бомбардировках. «Ситуация, которая и до этой операции была драматичной, продолжает ухудшаться и идти к катастрофе. Похоже, заявление израильского правительства о том, что „врата ада откроются“, действительно приобретает трагические очертания».

«Опыт прошлых кампаний в Газе, заявленные намерения израильского правительства в отношении текущей операции и сообщения, поступающие сейчас к нам с мест событий, показывают, что операция — это не просто угроза, а реальность, которая уже находится в процессе реализации», — предупреждают два Предстоятеля.

В документе отмечается, что с началом войны греческий православный комплекс Святого Порфирия и католический комплекс Святого Семейства стали убежищем для сотен мирных жителей, среди которых были старики, женщины и дети. Многие из них ослаблены и истощены из-за трудностей последних месяцев.

«Покинуть Газу и попытаться бежать на юг было бы равносильно смертному приговору. Поэтому духовенство и монахини решили остаться и продолжать заботиться обо всех, кто будет находиться в комплексах. Мы не знаем точно, что произойдёт на местах, не только для нашей общины, но и для всего населения. Мы можем лишь повторить то, что уже говорили: не может быть будущего, основанного на пленении, перемещении палестинцев или мести», — говорится в заявлении.

«Это неправильный путь. Нет никаких оснований оправдывать преднамеренное и насильственное массовое перемещение гражданского населения. Пора остановить эту спираль насилия, положить конец войне и поставить во главу угла общее благо народа. Разрушений и без того было предостаточно — и на оккупированных территориях, и в жизни людей. Нет причин оправдывать содержание мирных жителей в плену и заложниках в тяжелейших условиях. Настало время исцелить многострадальные семьи по обе стороны конфликта», — заявили Патриарх Феофил и кардинал Пьербаттиста, призвав международное сообщество принять меры для прекращения этой бессмысленной и разрушительной войны.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Бориспольский Антоний: «Ныне преподобные Киево-Печерские разделяют поругание со всеми преследуемыми чадами Церкви»
Управляющий делами Украинской Православной Церкви прокомментировал манипуляции музейных работников с мощами преподобный отцов Печерских...

В Донской монастырь Москвы будет принесена чудотворная икона Божией Матери «Донская»
В честь престольного праздника, отмечаемого 1 сентября, гостей обители ждут широкие церковные торжества...

Российские вузы включились в поддержку студенток, отказавшихся от абортов
Уже более 300 высших учетных заведений России приняли решение переводить студенток, родивших детей в период обучения, с платного отделения на бюджет...

Лучшие времена Украинской Православной Церкви
Насельник афонского монастыря Ксенофонт, написавший Томос об автокефалии, выданный Фанаром украинским раскольникам, заявил, что «сейчас наступили лучшие времена для украинского Православия»...

Православные и католики Святой Земли призвали остановить захват Израилем города Газа
Иерусалимский Патриарх Феофил и глава Иерусалимского латинского патриархата кардинал Пьербаттиста Пиццабалла выступили с совместным заявлением...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти святителя Тихона Задонского, мы вспоминаем генерал-майора Г. А. Мина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика