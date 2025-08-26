Уже более 300 высших учетных заведений России приняли решение переводить студенток, родивших детей в период обучения, с платного отделения на бюджет…

Число вузов, в которых предусмотрен перевод студенток, родивших ребёнка в период обучения, с платного на бюджетное место, по данным ежегодного мониторинга, в настоящее время уже составило 313, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

«По данным ежегодного мониторинга Минобрнауки России, в 313 вузах предусмотрен перевод женщин, родивших ребенка в период обучения в вузе, с платного на бюджетное место. Всего указанную меру поддержки получили 456 женщин, обучающихся в настоящее время. Из них 261 — за 2024 календарный год», — говорится в сообщении.

Такая возможность и соответствующий порядок определены приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» от 6 июня 2013 года.

В ведомстве также рассказали, что в 442 вузах предусмотрена выплата материальной помощи женщинам, родившим ребенка в период обучения. Выплаты получили 7 тысяч 206 обучающихся женщин, из них 4 тысячи 425 — за 2024 год.

По информации Минобрнауки, оказание единовременной материальной помощи студенткам, вставшим на учёт по беременности в ранние сроки, предусмотрено в 240 российских вузах. Такие выплаты получили 7 тысяч 206 женщин, обучающихся сейчас, из них 1 тысяча 182 — за прошлый календарный год, уточнили в ведомстве.

Русская линия