Святитель Тихон Задонский родился в 1724 году в семье беднейшего причетника села Короцка (Валдайского уезда) и вскоре после рождения лишился своего родителя. Детство и отрочество его прошли среди ужасной нищеты: иногда целый день ему приходилось работать у жителей родного села ради куска хлеба. Он едва избежал набора в солдаты и поступил учиться в Новгородскую семинарию.

В 1758 г. будущий святитель принял постриг с именем Тихона. В следующем году он был назначен ректором Тверской семинарии, где читал лекции по нравственному богословию. В 1761 г., на 37 году жизни иеромонах Тихон, по явному указанию свыше, был избран епископом.

Около двух лет он был викарием в Новгороде и около четырех (1763−1767 гг.) самостоятельно возглавлял епископскую кафедру в Воронеже. Все время своего епископства он усердно проповедовал и побуждал к тому же подчиненных ему священников. В Воронеже со времен язычества соблюдался праздник в честь Ярилы, соединенный со множеством всяких бесчинств. Однажды святитель неожиданно явился на народную площадь среди самого разгара веселья и начал обличать бесчинников. Его слово так подействовало, что праздник более уже не возобновлялся.

Между тем усиленные труды расстроили здоровье святителя Тихона. Он испросил увольнение от должности и последние 16 лет (1767−1783 гг.) жизни провел на покое в Задонском монастыре. Все время, за исключением 4−5 часов отдыха, у него посвящалось молитве, чтению слова Божия, делам благотворительности и составлению душеполезных сочинений. За свою богоугодную жизнь святитель сподобился дара прозорливости. В 1778 году, когда родился Император Александр I, святитель предсказал многие события его царствования и в частности, что Россия спасется, а захватчик (Наполеон) погибнет.

Особенно святитель любил беседовать с простым народом, утешал его в тяжкой доле, помогал разоренным. Из монастырской слободы его навещали дети. Он учил их молитве, а после беседы оделял деньгами. Блаженная кончина святителя Тихона последовала 13 августа 1783 г. Через 63 года были открыты его нетленные мощи, а в 1861 г. его причислили к лику святых. Среди письменных трудов святителя Тихона Задонского особой популярностью пользуется сборник коротких поучений, полных примеров из жизни, называемый: «Сокровище духовное, от мира собираемое».

Сегодня мы также вспоминаем командира лейб-гвардии Семеновского полка генерал-майора Георгия Александровича Мина, убитого в 1906 году революционеркой-террористкой.

Он родился в Петербурге 9 декабря 1855 г. в старинной дворянской семье, его отец был генералом. Мины — обрусевшие немцы, принявшие православие. После окончания классической гимназии Мин поступил вольноопределяющимся в легендарный Семеновский полк, с которым оказалась навечно связана его судьба. В рядах семеновцев он участвовал в Русско-турецкой войне 1877−78 гг., получив несколько боевых наград. В родной полк он вернулся командиром в самый канун революционной смуты 1905−06 гг. Мин командовал своим полком 9 января 1905 г., когда была пресечена попытка захвата власти. Но главная заслуга Мина перед Россией состоит в том, что именно благодаря его полку была отбита атака революции на Москву. Именно семеновцев послал Государь на помощь изнемогавшей от насилия и террора Москве. 15 декабря 1905 г., когда семеновцы прибыли из Петербурга в Москву, ситуация была критической, некоторые районы Первопрестольной находились под полным контролем революционных банд. За несколько дней порядок в Москве и на железной дороге вокруг города был наведен. За блестящее исполнение задачи Мин был произведен Царем в генерал-майоры и зачислен в Свиту Его Императорского Величества.

Вожди революции не могли простить генералу расстройства своих планов. За ним началась настоящая охота террористов. Мин знал об угрозах в свой адрес, однако решительно отказался от предложения охранного отделения приставить к нему телохранителей. Он был убит на вокзале в Петергофе выстрелами в спину на глазах у жены и дочери. Мин был похоронен в полковой церкви рядом с могилами своих солдат, погибших при исполнении долга в Москве. У изголовья их могил висел киот с образом Спасителя работы В.М.Васнецова. После революции могилы и сам храм были уничтожены.

Русская линия