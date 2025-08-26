Насельник афонского монастыря Ксенофонт иеромонах Лука, известный как автор-изготовитель так называемого фанарского Томоса об автокефалии «ПЦУ», утверждает, что на данном этапе украинское Православие переживает лучшие времена. Об этом он поведал в одном из интервью западной прессе, сообщает портал Raskolam.net.

«Для Украины естественно иметь связи с Константинополем. Украинская Церковь — это древняя Церковь. В XII, XIII, XIV веках все митрополиты Киевские присылались из Константинополя. Украинская Церковь была независимой — в буквальном смысле этого слова», — поведал иеромонах.

По его словам для Украины «естественно иметь связи с Константинополем». «Украинская Церковь — это древняя Церковь, связи которой с внешним миром были искусственно прерваны Москвой. Но сейчас наступили лучшие времена для украинского Православия, и Украина уже является независимой», — отметил иеромонах.

Что ж, всё это мы уже слышали от фанариотов и ранее. Проблема состоит в том, что, говоря о «древней Украинской Церкви», отец Лука откровенно лукавит и целенаправленно смешивает понятия. Ведь Фанар признал на Украине не Украинскую Церковь, а украинских раскольников, которые как раз находились вне церковной ограды, что многие годы признавал сам Фанар. И причём тут тогда «древняя Украинская Церковь»?

Да и все остальные доводы насельника Ксенофонта не выдерживают никаких критики. Стоит только обратить внимание с какой лёгкостью фанариоты ради своих мифологем готовы выкидывавека истории существования Киевской митрополии в составе Московского Патриархата.

Лишь в одном нельзя не согласиться с отцом Лукой — если посмотреть на нынешнюю ситуацию с точки зрения исповедания веры, украинское Православие сейчас, действительно, переживает лучшие времена. Эти непростые, но очень спасительные для тысяч православных верующих Украины времена, безусловно, войдут в историю как период наиболее яркого исповедничества верных Украинской Православной Церкви и мученичества за Христа. Вот только Фанар в этой истории окажется в списке гонителей, а не благодетелей, украинского Православия.

Русская линия