Сводка новостей от 26 августа 2025

Лучшие времена Украинской Православной Церкви
Насельник афонского монастыря Ксенофонт, написавший Томос об автокефалии, выданный Фанаром украинским раскольникам, заявил, что «сейчас наступили лучшие времена для украинского Православия»…

Насельник афонского монастыря Ксенофонт иеромонах ЛукаНасельник афонского монастыря Ксенофонт иеромонах Лука, известный как автор-изготовитель так называемого фанарского Томоса об автокефалии «ПЦУ», утверждает, что на данном этапе украинское Православие переживает лучшие времена. Об этом он поведал в одном из интервью западной прессе, сообщает портал Raskolam.net.

«Для Украины естественно иметь связи с Константинополем. Украинская Церковь — это древняя Церковь. В XII, XIII, XIV веках все митрополиты Киевские присылались из Константинополя. Украинская Церковь была независимой — в буквальном смысле этого слова», — поведал иеромонах.

По его словам для Украины «естественно иметь связи с Константинополем». «Украинская Церковь — это древняя Церковь, связи которой с внешним миром были искусственно прерваны Москвой. Но сейчас наступили лучшие времена для украинского Православия, и Украина уже является независимой», — отметил иеромонах.

Что ж, всё это мы уже слышали от фанариотов и ранее. Проблема состоит в том, что, говоря о «древней Украинской Церкви», отец Лука откровенно лукавит и целенаправленно смешивает понятия. Ведь Фанар признал на Украине не Украинскую Церковь, а украинских раскольников, которые как раз находились вне церковной ограды, что многие годы признавал сам Фанар. И причём тут тогда «древняя Украинская Церковь»?

Да и все остальные доводы насельника Ксенофонта не выдерживают никаких критики. Стоит только обратить внимание с какой лёгкостью фанариоты ради своих мифологем готовы выкидывавека истории существования Киевской митрополии в составе Московского Патриархата.

Лишь в одном нельзя не согласиться с отцом Лукой — если посмотреть на нынешнюю ситуацию с точки зрения исповедания веры, украинское Православие сейчас, действительно, переживает лучшие времена. Эти непростые, но очень спасительные для тысяч православных верующих Украины времена, безусловно, войдут в историю как период наиболее яркого исповедничества верных Украинской Православной Церкви и мученичества за Христа. Вот только Фанар в этой истории окажется в списке гонителей, а не благодетелей, украинского Православия.

В Донской монастырь Москвы будет принесена чудотворная икона Божией Матери «Донская»
В честь престольного праздника, отмечаемого 1 сентября, гостей обители ждут широкие церковные торжества...

Российские вузы включились в поддержку студенток, отказавшихся от абортов
Уже более 300 высших учетных заведений России приняли решение переводить студенток, родивших детей в период обучения, с платного отделения на бюджет...

Православные и католики Святой Земли призвали остановить захват Израилем города Газа
Иерусалимский Патриарх Феофил и глава Иерусалимского латинского патриархата кардинал Пьербаттиста Пиццабалла выступили с совместным заявлением...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти святителя Тихона Задонского, мы вспоминаем генерал-майора Г. А. Мина...

