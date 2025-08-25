После резкой реакции украинских властей и последовавшей за этим информационной кампании в СМИ пресс-служба Православной Церкви в Америке опубликовала текст с официальными извинениями за встречу управляющего епархией Ситки и Аляски архиепископа Алексия с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 17 августа 2025 года. В ПЦА отмечают, что действия архиепископа Алексия не были согласованы с Синодом, не соответствуют официальной позиции Церкви и идут в разрез с общим отношением ПЦА к событиями на Украине и украинскому конфликту, сообщает портал Raskolam.net.

Давление на Православную Церковь в Америке было оказано столь серьёзное, что за встречу с Владимиром Путиным извинился и сам владыка Алексий, и Предстоятель ПЦА Митрополит Вашингтонский Тихон.

«Я хочу выразить искренние извинения тем, кто испытал боль, страдания или смятение из-за моих действий в последние дни. Я глубоко сожалею о скандале, который я вызвал. Мои действия никоим образом не означают изменения позиции Православной Церкви в Америке и нашей поддержки страдающих, выраженной в документах Священного Синода (Заявление по Украине и Заявление о войне на Украине), — заявил архиепископ Алексий.

Как епископ Ситки и Аляски, я являюсь членом Священного Синода епископов Православной Церкви в Америке под председательством Его Блаженства митрополита Тихона. В этом качестве я следую руководству и пастырским советам Священного Синода в отношении этой трагической войны и стремлюсь вести верующих Аляски в молитве и делах милосердия ко всем страдающим. Епархия Аляски является одной из епархий Православной Церкви в Америке, автокефальной Церкви, миссия которой простирается от Северного полярного круга до Центральной Америки и охватывает многие народы, культуры и языки.

На прошлой неделе я приветствовал президента Владимира Путина во время саммита в Анкоридже в духе мирного гостеприимства после трех дней епархиальной молитвы о мире. С тех пор я слышал от многих, кто считал этот момент упущенной возможностью для упрека или требования мира в условиях продолжающегося конфликта и страданий. Еще раз повторяю: всем, кто воспринял мои действия как причину печали или замешательства, я искренне прошу прощения.

Я принимаю на себя полную ответственность за замешательство и боль, которые вызвали мои действия. Наша Церковь постоянно призывает верующих к молитве, к конкретным делам милосердия и к стремлению к миру и примирению для всех, кто страдает. В Аляске мы стремились свидетельствовать об этом, посвящая дни молитве, призывая заступничество святых, которые трудились на этой земле, чтобы мир был быстро восстановлен и милосердие проявлено ко всем.

Я прошу прощения у всех, кого мои действия ранили или огорчили, особенно у тех, кто потерял своих близких. Да положит Христос, Князь Мира, скорейший конец кровопролитию, утешит скорбящих, вернет беженцев и примирит сердца в истине и любви".

«Встреча, о которой Его Высокопреосвященство архиепископ Алексей упоминает в своём заявлении с извинениями, была организована по его собственной инициативе и не была санкционирована Священным Синодом. Каноническая традиция требует, чтобы епископ не предпринимал никаких действий без ведома митрополита; эта встреча была организована без моего ведома. Его Высокопреосвященство взял на себя ответственность за свои действия, и я хочу подтвердить, что они не отражают официальную позицию Православной Церкви в Америке в отношении внешних связей. С самого начала Православная Церковь в Америке была одной из первых Православных Церквей, которая ясно и неоднократно осуждала агрессию против Украины, приведшую к гибели бесчисленного количества людей, невыразимым страданиям и перемещению миллионов. Мы последовательно выступали против насилия, молились о мире в наших богослужениях и оказывали поддержку перемещенным лицам в результате войны. Во всех своих публичных заявлениях, в том числе во время моего визита на Украину в прошлом году, я выражал молитвенную поддержку Православной Церкви в Америке Его Блаженству митрополиту Онуфрию, Украинской Православной Церкви и всему украинскому народу. Вместе с моими братьями-иерархами Священного Синода я вновь обращаюсь с горячим призывом к немедленному прекращению военных действий и установлению мира, чтобы начался процесс примирения и исцеления для всех, кто пострадал от этой трагической войны», — отметил в свою очередь Предстоятель ПЦА Митрополит Вашингтонский Тихон.

Таким образом, можно сделать вывод, что время к миру ни на Украине, ни в отношениях между Россией и США, ещё не пришло. Антироссийские воинственные настроения насколько сильны на Западе, что за простую встречу с Владимиром Путиным американским архиереям приходится выпрашивать прощение. В этих условиях надеяться на заключение приемлемого всем сторонам мирного соглашения не приходится.

