Русская линия
Сводка новостей от 25 августа 2025

Зеленский возглавил экуменическое действо в Софии Киевской
В день независимости Украины глава украинского режима «помолился» вместе с раскольниками, униатами, католиками и мусульманами…

Зеленский возглавил экуменическое действо Софии Киевской24 августа 2025 года, в день независимости Украины, в Софийском соборе Киева прошло экуменическое религиозное мероприятие с участием главы украинского режима Владимира Зеленского и его жены, сообщает СПЖ.

Молитвы за Украину в православном храме, превращённом в музей, произнесли глава «ПЦУ» Епифаний Думенко, глава УГКЦ Святослав Шевчук, руководитель Киевско-Житомирской епархии Католической церкви на Украине Виталий Кривицкий, верховный муфтий Украины шейх Ахмед Тамим, глава христиан веры евангельской Анатолий Козачок и заместитель генсекретаря Украинского Библейского общества Анатолий Райчинец.

В экуменическом действе также приняли участие представители адвентистов, евангельских церквей, лютеран, Армянской апостольской церкви, мусульман, иудейских организаций и реформаторской церкви. Отдельно с участниками помолился глава ГЭСС Виктор Еленский.

В сообщении Офисе Президента Украины заявили, что «святые отцы помолились за мир, свободу и процветание Украины».

Представителей Украинской Православной Церкви на данную молитву, слава Богу, не пригласили.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Патриаршая комиссия по вопросам семьи: Необходим полный запрет абортов в частных клиниках, исключение их из системы ОМС и дальнейшая криминализация убийства детей в утробе матери
Материальных мер поощрения рождаемости недостаточно для перелома демографического кризиса в стране, показало научное исследование Алтайского государственного университета...

Архиереи и духовенство Патриаршего экзархата Африки посетили Троице-Сергиеву Лавру
Африканских паломников в обители приветствовал наместник Лавры епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл...

В Киево-Печерской Лавре вскоре может появиться второй Лотыш
Архимандрит Поликарп (Линенко) выразил благодарность сотрудникам заповедника за манипуляции с мощами преподобных Киево-Печерских...

Зеленский возглавил экуменическое действо в Софии Киевской
В день независимости Украины глава украинского режима «помолился» вместе с раскольниками, униатами, католиками и мусульманами...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем адмирала И.Ф.Крузенштерна...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика