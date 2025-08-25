В день независимости Украины глава украинского режима «помолился» вместе с раскольниками, униатами, католиками и мусульманами…

24 августа 2025 года, в день независимости Украины, в Софийском соборе Киева прошло экуменическое религиозное мероприятие с участием главы украинского режима Владимира Зеленского и его жены, сообщает СПЖ.

Молитвы за Украину в православном храме, превращённом в музей, произнесли глава «ПЦУ» Епифаний Думенко, глава УГКЦ Святослав Шевчук, руководитель Киевско-Житомирской епархии Католической церкви на Украине Виталий Кривицкий, верховный муфтий Украины шейх Ахмед Тамим, глава христиан веры евангельской Анатолий Козачок и заместитель генсекретаря Украинского Библейского общества Анатолий Райчинец.

В экуменическом действе также приняли участие представители адвентистов, евангельских церквей, лютеран, Армянской апостольской церкви, мусульман, иудейских организаций и реформаторской церкви. Отдельно с участниками помолился глава ГЭСС Виктор Еленский.

В сообщении Офисе Президента Украины заявили, что «святые отцы помолились за мир, свободу и процветание Украины».

Представителей Украинской Православной Церкви на данную молитву, слава Богу, не пригласили.

Русская линия