Архимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры отец Поликарп (Линенко) в эфире Ютуб-канала «Виче» вопреки позиции Украинской Православной Церкви и священноначалия заявил, что скандал вокруг вмешательства музейных работников в процесс сохранности мощей возник «на пустом месте» и «вырван из контекста». При этом, по его мнению, сотрудники заповедника делают «богоугодное дело», занимаясь «просушкой» мощей преподобных, сообщает портал Raskolam.net.

«Мне жаль, что какой-то безответственный человек выставил эти фотографии (фотографии кощунственного отношения сотрудников заповедника к мощам святых, — ред.), абсолютно вырванные из контекста. От лет древних так всегда делали наши старцы и нам так заповедовали. И мы так делали. То есть летом, в Петров пост, в самое тёплое время года, мощи преподобных выносили из пещер и снимали одежду, в которой они лежат в пещерах и доставали из рак. Мы выставляли их в отдельном помещении, которое, по простому, называлось „мощесушилка“. А одежда преподобных и раки, в которых они лежат, выносили на солнце, чтобы они просыхали. [..] То есть, большинство людей воспринимали пещеры, как упорядоченную святыню потому, что они пришли, приложились к мощам и ушли. На самом же деле, постоянно проводилась тщательная работа», — заявил отец Поликарп.

При этом, он вовсе не озабочен тем, что теперь описанным процессом занимаются светские люди, которые, как можно было засвидетельствовать ранее, делают это с нарушением принятых процедур. Монах Киево-Печерской Лавры заявил, что он благодарен сотрудникам заповедника, которые теперь занимаются вопросом сохранности святых мощей. Кроме того, он фактически обвинил Церковь в том, что именно по вине представителей УПЦ, ситуация была доведена до нынешнего состояния, а монахи Лавры утратили доступ к пещерам и мощам преподобных Киево-Печерских.

«На данный момент ключи от пещер — у сотрудников музея. И понятно, что просушивание мощей инициировали сотрудники музея. При этом, как мне говорили, монахов ПЦУ также задействовали в этом процессе. Я очень благодарен сотрудникам музея за то, что они занимаются этим Божьим благословенным делом. Я тоже за то, чтобы этим занимались монахи. У нас уже набита рука, мы уже знаем, как преподобных нужно переоблачать с учётом всех условий, в первую очередь — погодных. Однако если сложились такие обстоятельства, то я низко кланяюсь этим „музейным патриотам“ преподобных, что они этим занялись. Это нужно делать и если уже выбора нет, мне всё равно чьими руками это делается. [..] Я никакой крамолы не вижу! Я считаю, что честь и слава тем сотрудникам музея за то, что они делают. Пускай хоть музейными руками, но благое дело сделается. А люди, которые выставляют эти фотографии, просто торгуют преподобными», — безапелляционно добавил архимандрит Поликарп.

Таким образом, можно констатировать, что в Киево-Печерской Лавре фактически появился второй Лотыш, и утверждения раскольников о том, что среди печерской братии есть те, кто им сочувствует, не лишены оснований.

Русская линия