Иван Федорович Крузенштерн родился 8 сентября 1770 г. в Эстонии в дворянской семье. Окончив Морской кадетский корпус, принял участие в ряде морских сражений, получив звание лейтенанта. В 1793−99 гг. Крузенштерн добровольцем проходил службу на английских судах в Атлантическом и Индийском океанах, а также в Южно-Китайском море, по завершении которой представил проекты кругосветных плаваний для прямого торгового сообщения между российскими портами на Балтике и на Аляске. В 1802 г. Крузенштерн был назначен начальником первой русской кругосветной экспедиции.

В начале августа 1803 г. экспедиция Крузенштерна вышла из Кронштадта на двух парусных шлюпах — «Надежда» и «Нева». Главная цель плавания заключалась в исследовании устья Амура и соседних территорий для выявления удобных мест и маршрутов снабжения товарами русского Тихоокеанского флота. Суда впервые в истории Русского флота пересекли экватор и направились на юг. Совершив путешествие, Крузенштерн впервые заснял около 1000 км берегов Сахалина и в конце лета 1806 г. вернулся в Кронштадт. Участники первой российской кругосветной экспедиции внесли значительный вклад в географическую науку, стерев с карты ряд несуществующих островов и уточнив положение существующих. В 1806 г. Крузенштерн стал почетным членом Петербургской Академии наук.

В течение 1809−12 гг. Крузенштерн опубликовал трехтомное «Путешествие вокруг света..», переведенное в семи странах Европы, и «Атлас к путешествию..», а в 1813 г. был избран членом академий и научных обществ Англии, Франции, Германии и Дании. Адмирал (с 1842 г.) по праву считается одним из основоположников отечественной океанологии. Скончался И.Ф.Крузенштерн 12 августа 1846 года.

В этот день, в 1906 г. было совершено злодейское покушение на жизнь председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина. Его дача на Аптекарском острове в Петербурге была атакована террористами в присутственное время. От взрыва бомб более 20 человек были убиты, более 30 ранены, в их числе сын и дочь Столыпина. Среди погибших и пострадавших были в основном простые люди (прислуга, охрана, а также всевозможные просители), но были и видные правые деятели, в их числе Пензенский губернатор С.А.Хвостов, активный участник монархического движения, члены Русского Собрания князь Н.В.Шаховской и генерал-майор А.Н.Замятин.

В связи с терактом Русское Собрание направило обращение к главе правительства, в котором, в частности говорилось: «Выражая ненависть и отвращение революционным палачам, адскими снарядами ужасно убивающим верных слуг родины, члены Русского Собрания считают нравственным долгом сказать Вам, что никакие послабления и уступки правительства революционным партиям не остановят их кровавой деятельности по разрушению России, никакие самые либеральные законопроекты не удовлетворят анархистов, социалистов, демократов и сепаратистов. Единственное средство и единственная в данную минуту обязанность правительства — немедленно всею государственною мощью властно обуздать крамольников и рассеять их преступные организации и сообщества. Но карать должно не только рядовых слуг революции, слепых фанатиков и безумных юнцов, должно извести самый корень измены, найти и покарать руководителей и вдохновителей революции.

Во всех кровавых событиях последних лет и подстрекателями, и организаторами, и исполнителями сплошь и рядом являются евреи. Русское Собрание указывает, что повсеместно, где только евреи проживают, они сделались ненавистными христианам, оскорбили самые святые их чувства и всячески истязали мирное население. Поэтому озлобление против евреев повсеместно возросло до крайней степени напряжения. Дарование евреям полного равноправия, несомненно, вызовет ужасающий взрыв народного гнева и мести по всей Империи".

