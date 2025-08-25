Африканских паломников в обители приветствовал наместник Лавры епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл…

23 августа 2025 года, в канун Недели 11-й по Пятидесятнице, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Патриарший экзарх Африки митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин совершил Всенощное бдение в храме Воскресения Словущего в Даниловской Слободе Москвы, сообщает Патриархия.Ru.

Его Высокопреосвященству сослужили викарий Патриаршего экзархата Африки епископ Луховицкий Евфимий, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, настоятель храма протоиерей Игорь Якимчук, председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки иерей Георгий Максимов, помощник экзарха по религиозному образованию и катехизации протоиерей Тигрий Хачатрян, клирики храма и благочинные церковных округов Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий.

По окончании богослужения протоиерей Игорь Якимчук произнёс приветственное слово и подарил владыке и сослужащему духовенству памятные подарки. После этого митрополит Константин произнёс архипастырское слово и поблагодарил настоятеля прихода за оказанное гостеприимство.

24 августа, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице, состоялась паломническая поездка архиереев и духовенства Патриаршего экзархата Африки в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

Божественную литургию в Успенском соборе обители возглавил наместник Троице-Сергиевой лавры, ректор Московской духовной академии епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл. Его Преосвященству сослужили митрополит Константин, епископ Евфимий, сотрудники экзархата в священном сане, братия обители и благочинные церковных округов Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий.

По окончании Литургии митрополит Константин приветствовал владыку наместника и молящихся. Затем епископ Кирилл произнес проповедь, в которой призвал паству молиться за верующих в Африке, и рассказал о миссии Русской Православной Церкви на континенте.

После богослужения паломники посетили Московскую духовную академию, где разделили братскую трапезу.

Далее в малом актовом зале духовной школы состоялась встреча духовенства экзархата с епископом Кириллом. Владыка поделился опытом церковной жизни и дал пастырские советы африканскому духовенству.

После беседы паломники посетили Троицкий собор, где поклонились святым мощам преподобного Сергия Радонежского. Затем состоялась обзорная экскурсия, во время которой духовенство посетило храмы обители и колокольню.

