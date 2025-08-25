Патриаршая комиссия по вопросам семьи: Необходим полный запрет абортов в частных клиниках, исключение их из системы ОМС и дальнейшая криминализация убийства детей в утробе матери

Преподавательница кафедры Государственного и муниципального управления и Права Рубцовского института (филиала) АлтГУ кандидатка экономических наук Лидия Мануковская представила научную работу «Анализ взаимосвязи социально-экономических показателей и демографической ситуации в Алтайском крае и Курганской области», в которой обращается внимание на целый ряд важных факторов демографической политики России и, в частности, указывается на бесперспективность попыток властей только деньгами стимулировать рождаемость, сообщает Патриаршая комиссии по вопросам семьи.

Исследование ученых Алтайского государственного университета на примере Курганской области выявило парадоксальную закономерность: рост доходов населения, увеличение пенсий и общего уровня благосостояния сопровождается снижением числа новорожденных, тогда как в малоимущих семьях и сельской местности рождаемость остается более высокой.

«В Курганской области выявлены сильные противоположные корреляции коэффициента рождаемости с такими показателями, как величина прожиточного минимума, среднегодовой размер пенсии, среднедушевые денежные доходы населения, объем отгруженных товаров собственного производства, валовой региональный продукт и инвестиции в основной капитал. В то же время обнаружены прямые корреляции между рождаемостью и численностью населения с доходами ниже прожиточного минимума, а также численностью безработных в возрасте 15 лет и старше», — отмечается в исследовании.

Это говорит о том, что деньги сами по себе не решают демографическую проблему — люди, повышая своё благосостояние, как ни странно, чаще откладывают рождение детей ради карьеры. В связи с этим Патриаршей комиссии по делам семьи выразили уверенность, что «России требуются принципиально иные, более решительные подходы к защите жизни».

«Ежегодно в России совершается до 2 миллионов абортов, включая медикаментозные — это чудовищная цифра, сравнимая с потерями в военное время. 70% абортов происходят в частных клиниках, которые регистрируют их как самопроизвольный выкидыш или замершую беременность. Преступники в халатах наживаются на крови нерожденных младенцев, рекламируя несуществующий „безопасный аборт“ на своих сайтах», — обратили внимание представители Церкви.

«Для решения демографической ситуации необходим полный запрет абортов в частных клиниках, исключение их из системы ОМС и дальнейшая криминализация убийства детей в утробе матери. Одновременно следует развивать сеть центров помощи беременным, многодетным семьям, проводить масштабные просветительские кампании о ценности человеческой жизни с момента зачатия», — считают члены Патриаршей комиссии.

«Только комплексный подход, сочетающий законодательную защиту жизни с созданием благоприятных условий для семей, способен переломить демографический кризис. А не одно денежное стимулирование, что убедительно доказали ученые из Алтайского госуниверситета. Материальная поддержка важна, но она должна дополняться чёткой ценностной позицией государства, утверждающей святость человеческой жизни. Как верно отметили исследователи, необходимо развивать инфраструктуру, дружественную семьям, внедрять гибкие формы занятости, в первую очередь для женщин, решать жилищные вопросы, но все эти меры обретут подлинный смысл только при условии прекращения легализованного уничтожения нерожденных детей. Будущее России зависит от нашей способности защитить самое драгоценное — жизнь каждого зачатого ребёнка», — заключили в Комиссии.

