Архиепископ Обуховский Иона: Если коротко — это страшное кощунство, символизирующее возвращение Украины во времена тоталитаризма и коммунизма

Настоятель Ионинского монастыря неподалеку от Киево-Печерской Лавры в Киеве архиепископ Обуховский Иона (Черепанов) прокомментировал фотографии, на которых музейные работники проводят какие-то неизвестные манипуляции над мощами преподобных Печерских святых. По словам владыки, на кадрах зафиксирован процесс «переоблачения» мощей, но то, как и кем он производится, является страшным кощунством, сообщает Телеграм-канал «Православная Молдова и мир».

Ниже мы приводим текст владыки Ионы целиком:

«Тг-канал «Фортеця Лавра» опубликовал страшные фото.

Музейщики и, вроде бы, представители госцеркви «переоблачают» мощи Преподобных Печерских.

Обычно это делалось Петровым постом братией Лавры в священном сане, которых этому научили монахи ещё старого, послевоенного пострига, которых, в свою очередь, научили дореволюционные монахи.

А тут в святыню лезет своими руками неизвестно кто. Причём, судя по фото, не имеющие никакого, даже приблизительно представления, как обращаться со святыней всеправославного масштаба.

Например, на втором фото видны деревянные лотки в форме силуэта человека. Они ещё в старые, дореволюционные времена были сделаны для того, чтоб непосредственно на них лежали мощи. Чтоб они не повредились при переносе, и, самое главное, чтоб не потерять даже малейшие частицы мощей, которые время от времени могут отделяться от тела святого. Обычно во время переоблачения мощи обязательно остаются не только на этом лотке, но и на особой мантии светлого оттенка, в которую этот лоток непосредственно оборачивается. Светлого — для того, чтоб даже пылинка величайшей святыни — мощей не была утеряна.

Тут же видны вертикально стоящие лотки. Где и на чём при этом лежат мощи и сколько при этом частиц упало под ноги, на попрание — остаётся только догадываться.

Вот такое действо происходит сейчас в отобранных у верующих и у братии монастыря Дальних Пещерах.

Ровно то, что происходило в музейной Лавре музейного периода её существования. Если коротко — возвращение во времена тоталитаризма и коммунизма. Рекоммунизация за деньги налогоплательщиков свободной демократической Украины.

P. S. Мощи преподобных с древних времен переоблачают раз в году для того, чтоб просушить от пещерной сырости облачения, в которых они почивают.

Переносят и переоблачают их только монахи в священном сане, при этом перед каждым преподобным несётся свеча.

Во время всего переоблачения и сушки непрерывно читается Псалтирь".

Русская линия